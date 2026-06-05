Der sportliche Druck ist verschwunden, der Wunsch nach einem gelungenen Abschluss aber geblieben. Wenn der FC Viktoria Thiede am Sonntag um 15 Uhr den SV Union Salzgitter empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die tabellarisch nichts mehr auf dem Spiel steht. Die Gastgeber belegen vor dem letzten Spieltag mit 50 Punkten Rang vier der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3, Union steht nach dem verhinderten Abstieg mit 36 Zählern auf Platz 13.

Ganz ohne Bedeutung ist die Partie für die Thieder dennoch nicht. Schließlich soll die starke Saison vor eigenem Publikum einen würdigen Abschluss finden. „Klar ist natürlich, dass beide Mannschaften auch nicht verlieren wollen. Erst recht wir nicht, weil wir zu Hause spielen und danach natürlich die Saison ausklingen lassen wollen“, sagt Yüksel Altinkaya.

Für Yüksel Altinkaya ist die Ausgangslage klar. „Letztes Spiel der Saison, letztes Heimspiel der Saison gegen Union, die letzte Woche den Abstieg verhindert haben. Das heißt, beide Mannschaften können frei aufspielen.“

An das Hinspiel dürften die Salzgitteraner hingegen gerne zurückdenken. Damals setzte sich Union mit 3:2 durch. Mann des Tages war Jaczak, der mit drei Treffern (11., 44., 64.) einen 3:0-Vorsprung herausschoss. Pramme verkürzte in der Schlussphase mit einem Doppelpack (77., 90.), konnte die Niederlage des FC Viktoria Thiede aber nicht mehr verhindern.

Trotzdem blickt man beim Tabellenvierten zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Die Partie gegen Union soll auch Spielern eine Chance bieten, die bislang nicht regelmäßig zum Einsatz kamen. „Wir wollen natürlich die Punkte zu Hause lassen, aber es ist auch wichtig, dass vielleicht der eine oder andere Spieler, der in dieser Saison ein bisschen weniger zum Zug gekommen ist, spielen wird“, erklärt Yüksel Altinkaya.

Entsprechend steht für den Trainer nicht allein das Resultat im Vordergrund. „Von dem her ist das Ergebnis zweitrangig. Für uns zählt einfach, dass wir die Saison gut abschließen und wirklich diese positive Saison, die weit über den Erwartungen lag, zu Ende bringen. Das am besten, indem wir drei Punkte zu Hause lassen und danach eine Kaltschale zu uns nehmen könnten.“