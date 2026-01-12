Für uns war und ist diese Liga ein riesen Abenteuer. Das wussten wir vorher und gehen auch ganz offen damit um. Natürlich hat man sich erhofft mehr Punkte zu holen oder besser dazustehen aber ich finde die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen selbst aus dem Negativloch gezogen und die Spiele offener gestaltet und auch das erste Mal gepunktet. Aber wir intern wissen wo wir herkommen und sind stolz darauf, mit unserem kleinen Verein ohne finanzielle Mittel für Spieler überhaupt in so einer Liga sich messen zu können mit solch großen Namen wie Göttingen 05, SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Ich finde trotz der Negativserie bin ich zufrieden wie die Jungs damit mittlerweile umgehen. Unsere Trainingsbeteiligung ist trotzdem immer top alle verstehen sich gut und das ist was unseren Verein ausmacht. Alle stehen zusammen. Und diesen Weg werden wir weiterhin verfolgen. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

Die Mannschaft hat in den ersten Spielen ein wenig naiv versucht mitzuspielen. Das wurde dort zum Verhängnis. Auch das Tempo mit und ohne Ball ist schneller, die Physis der Gegner ist eine andere und was ein ganz großer Unterschied ist, dass individuelle Fehler direkt mit einem Gegentor bestraft werden in dieser Liga.