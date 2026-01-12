Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Lea Bindewald
„Für uns war und ist diese Liga ein Riesen Abenteuer"
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Landesliga Braunschweig in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch der Aufsteiger FC Sülbeck/Immensen. Teammanager Marc-André Strzalla gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Wir machen bis Ende Januar Pause und starten dann in die Vorbereitung. Zwischen den Jahren und im Januar nehmen wir noch an einigen Hallenturnieren teil.
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Für uns war und ist diese Liga ein riesen Abenteuer. Das wussten wir vorher und gehen auch ganz offen damit um. Natürlich hat man sich erhofft mehr Punkte zu holen oder besser dazustehen aber ich finde die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen selbst aus dem Negativloch gezogen und die Spiele offener gestaltet und auch das erste Mal gepunktet. Aber wir intern wissen wo wir herkommen und sind stolz darauf, mit unserem kleinen Verein ohne finanzielle Mittel für Spieler überhaupt in so einer Liga sich messen zu können mit solch großen Namen wie Göttingen 05, SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
Ich finde trotz der Negativserie bin ich zufrieden wie die Jungs damit mittlerweile umgehen. Unsere Trainingsbeteiligung ist trotzdem immer top alle verstehen sich gut und das ist was unseren Verein ausmacht. Alle stehen zusammen. Und diesen Weg werden wir weiterhin verfolgen.
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Die Mannschaft hat in den ersten Spielen ein wenig naiv versucht mitzuspielen. Das wurde dort zum Verhängnis. Auch das Tempo mit und ohne Ball ist schneller, die Physis der Gegner ist eine andere und was ein ganz großer Unterschied ist, dass individuelle Fehler direkt mit einem Gegentor bestraft werden in dieser Liga.
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?
Wie oben geschrieben werden wir von unserem Weg nicht abweichen. Wir werden weiterhin akribisch arbeiten und versuchen soviele Punkte wie möglich zu erreichen. Zu was es dann reicht, dass sehen wir dann.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?
Nein, gibt es nicht. Es bleiben alle an Bord.
Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen?
Entweder SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn steigen auf. Ich denke die halbe Liga wird bis zum Ende eng zusammenbleiben und die Abstiegsplätze unter sich ausmachen.