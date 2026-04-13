"Für uns war es definitiv nicht das Saisonziel, aber wenn..." Landesliga Süd +++ Die SG Reppichau hat ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausgebaut von Kevin Gehring · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein/SG Reppichau

Für die Fußballer der SG Reppichau hätte der 22. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd nicht besser laufen können. Während der Spitzenreiter am Sonnabend gegen das Schlusslicht LSG Lieskau einen deutlichen 7:0-Heimerfolg einfuhr, mussten die Verfolger jeweils Federn lassen - weshalb sich der Tabellenführer mittlerweile schon ein Polster erarbeitet hat.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den SV Blau-Weiß Farnstädt, der am Sonnabend mit 1:3 beim FSV Bennstedt unterlag. Bereits zehn Zähler liegen die Reppichauer vor dem CFC Germania, der am Freitagabend zu Hause mit 0:3 gegen Kellerkind Blau-Weiß Brachstedt verloren hat. Dagegen löste die SGR um Dreierpacker Yehor Petrov und Viererpacker Jacub Nowakowski ihre Aufgabe einmal mehr sehr souverän - weshalb sich allmählich die Frage stellen könnte: Was wäre, wenn?

Spitzenspiele warten noch: "Ein sehr, sehr harter Weg" "Wir nehmen die Situation gerade als positive Momentaufnahme wahr und sind sehr froh, so eine Supersaison bis dato zu spielen", sagt Denny Richter, der Sportliche Leiter der SG Reppichau. Und der 47-Jährige ergänzt zur sportlichen Situation: "Sicherlich beschäftigen wir uns nun acht Spieltage vor Ende der Saison als Tabellenführer auch mit dem Thema Verbandsliga, aber bis dahin ist es definitiv noch ein sehr, sehr harter Weg, weil wir genau in den acht Spielen noch der Gejagte sein werden und jeder einzelne Gegner gegen uns 120 Prozent geben wird." Zumal auf die Reppichauer noch einige Brocken warten. Am kommenden Sonntag führt die Reise zum viertplatzierten VfB Gräfenhainichen, in der Woche darauf empfängt der Tabellenführer den Zweitplatzierten aus Farnstädt. Es sind Aufeinandertreffen, die das Titelrennen noch einmal weiter öffnen können - oder solche, die es vorzeitig entscheiden könnten.