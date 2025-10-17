"Für uns heißt es, Antworten zu geben" - Dinklage erwartet Melle

Trainer Tobias Langemeyer blickt mit großer Vorfreude auf die Partie: „Ich erwarte ein intensives Spiel gegen eine absolut konstante und gute Mannschaft aus Melle.“ Nach dem unglücklichen 1:3 in Firrel will seine Mannschaft nun eine Reaktion zeigen. „Für uns heißt es heute Abend, Antworten zu geben und unseren Weg weiterzugehen“, betont Langemeyer.

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben – beide Teams zählen zu den spielstarken Vertretern der Liga. Auch deshalb verspricht der Dinklager Coach ein attraktives Spiel: „Es wird ein geiler Fußballabend, wo die Zuschauer definitiv auf ihre Kosten kommen werden.“ In der Vergangenheit allerdings war stets Melle obenauf. Aus den letzten zehn Spielen gewann Melle sieben Stück, drei endeten Remis.

Angesichts der engen Tabellensituation ist die Motivation bei den Gastgebern groß. „Die Liga ist super eng und macht richtig Bock“, sagt Langemeyer – und hofft, dass seine Mannschaft am Freitagabend mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit die nächsten wichtigen Punkte einfährt.