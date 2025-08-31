»Für uns geht die Saison jetzt los«: Walkertshofen feiert ersten Sieg

Holger Bursian (TV Schierling): "Ergolding hat in den ersten zehn Minuten sehr aggressiv und hoch gepresst. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen und waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Die klareren Torchancen lagen auf unserer Seite, und wir haben einen Fehler des Torwarts eiskalt ausgenutzt, um das 1:0 zu machen. Am Ende haben wir das Ergebnis über die Zeit gebracht. Beide Abwehrreihen standen sehr gut, es war ein intensives Spiel, und die Zuschauer haben ein sehr gutes Bezirksligaspiel gesehen. Umso glücklicher und zufriedener sind wir, dass wir das Heimspiel für uns entschieden haben.“

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Es war eine unglückliche Niederlage, da die Partie letztlich durch einen individuellen Fehler entschieden wurde. In einem sehr intensiven Spiel verteidigten beide Mannschaften stark und zeigten insgesamt eine gute Leistung – eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Doch dann unterlief uns dieser eine Fehler, den Schierling eiskalt ausnutzte. Am Ende kostete uns genau diese Szene das Spiel. Jetzt heißt es: Kopf hoch und weitermachen."