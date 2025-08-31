»Für uns geht die Saison jetzt los«: Walkertshofen feiert ersten Sieg

Türkgücü Straubing bleibt in der Bezirksliga West auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Mit einem 3:2-Erfolg gegen den ASCK Simbach/Inn verkürzte die Mannschaft den Rückstand auf Spitzenreiter ATSV Kehlheim auf nur zwei Punkte – und das bei einem Spiel weniger. Auch der TV Schierling durfte jubeln: In einem hart umkämpften Duell gegen Ergolding nutzte die Elf einen individuellen Fehler eiskalt aus und sicherte sich damit drei wichtige Punkte, die gleichbedeutend mit dem Sprung auf Tabellenplatz vier sind. Echte "Big Points" feierte zudem der SV Walkertshofen, der den Aufsteiger SV Sallach klar mit 3:0 bezwang und sich dadurch den ersten Dreier der Saison erspielte.
Holger Bursian (TV Schierling): "Ergolding hat in den ersten zehn Minuten sehr aggressiv und hoch gepresst. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen und waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Die klareren Torchancen lagen auf unserer Seite, und wir haben einen Fehler des Torwarts eiskalt ausgenutzt, um das 1:0 zu machen. Am Ende haben wir das Ergebnis über die Zeit gebracht. Beide Abwehrreihen standen sehr gut, es war ein intensives Spiel, und die Zuschauer haben ein sehr gutes Bezirksligaspiel gesehen. Umso glücklicher und zufriedener sind wir, dass wir das Heimspiel für uns entschieden haben.“
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Es war eine unglückliche Niederlage, da die Partie letztlich durch einen individuellen Fehler entschieden wurde. In einem sehr intensiven Spiel verteidigten beide Mannschaften stark und zeigten insgesamt eine gute Leistung – eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Doch dann unterlief uns dieser eine Fehler, den Schierling eiskalt ausnutzte. Am Ende kostete uns genau diese Szene das Spiel. Jetzt heißt es: Kopf hoch und weitermachen."
Christian Brandl (Trainer FC Walkertshofen): "Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit relativ früh das 1:0 gemacht und anschließend das Spiel durchgehend kontrolliert. Zwar haben wir dem Gegner die eine oder andere Chance gelassen, selbst aber auch riesige Möglichkeiten vergeben, sodass der Sieg durchaus hätte höher ausfallen können. Am Ende steht ein klares 3:0, das auch der Gegner als verdient anerkennen wird. Nach sechs schwierigen Spielen mit Rückschlägen und Verletzungen war das heute für uns ein Startsignal. Wir haben die ersten drei Punkte eingefahren – und das Gute ist, ich muss nicht mehr sagen, dass der FC Walkertshofen die einzige Mannschaft ohne Sieg in der Bezirksliga ist. Jetzt geht es für uns richtig los.“
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Im Großen und Ganzen war es eine verdiente Niederlage. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten uns aber keine wirklich klaren Chancen herausspielen. Nach dem 1:0-Rückstand bekommen wir einen zweifelhaften Elfmeter gegen uns und geraten dadurch mit 0:2 ins Hintertreffen. Im Anschluss konnten wir kaum noch Druck aufbauen, der Gegner spielte es abgebrüht zu Ende und hat am Ende verdient gewonnen.“
Asllan Shalaj (Trainer Türkgücü Straubing): "In der ersten Halbzeit traten wir sehr dominant auf, allerdings wurde die gute Leistung durch die Schulterverletzung unseres Innenverteidigers überschattet. Kurz vor der Pause mussten wir zudem noch das 3:1 hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel ließen wir zahlreiche Chancen ungenutzt und kassierten durch ein unglückliches Eigentor den 3:2-Anschlusstreffer. Insgesamt war der heutige Sieg jedoch verdient und zu keiner Zeit wirklich gefährdet."
Kevin Grobauer (Spielertrainer Simbach): "Die zweite Halbzeit war stark und es war eine klare Leistungssteigerung zu erkennen. In den ersten 45 Minuten hatte Türkgücü allerdings deutliche Vorteile. Nach unserem Anschlusstreffer erspielten wir uns jedoch weitere Möglichkeiten zum Ausgleich. Daher wäre ein Punkt am Ende – trotz der Straubinger Überlegenheit in der ersten Halbzeit – nicht unverdient gewesen."