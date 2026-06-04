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"Für uns ein Must-Win-Spiel": Expertentipp mit Marlon Großmann
In dieser Woche tippt Spieler Marlon Großmann vom TV Herlikofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg den 30. Spieltag.
Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Marlon Großmann: Alfdorf wird hier nochmal alles in die Waagschale werfen, um eventuell doch noch den Relegationsplatz zu verlassen. Hussenhofen wird sich nicht ohne einen letzten Kampf aus der A-Liga verabschieden, am Ende braucht Alfdorf den Dreier aber mehr.
Marlon Großmann: Mutlangen hat erst kürzlich den Klassenerhalt fix gemacht, da könnte die Luft nun etwas raus sein. Ich glaube aber trotzdem, dass sie diesen Erfolg bestätigen wollen und am letzten Spieltag nochmal punkten werden.
Marlon Großmann: Für uns ist das ein "Must-Win-Spiel", wir werden nochmal alles reinhauen, um uns diese Saison zu vergolden, und glauben bis zum Schlusspfiff daran, dass es doch noch reichen könnte. Gegen Großdeinbach haben wir uns auch in den letzten Spielen schon immer schwer getan, einfach wird es also keineswegs.
Marlon Großmann: Beide Teams werden hochmotiviert sein. Für Lautern geht es um die Meisterschaft, Spraitbach will den eigenen Trainer gebührend verabschieden. Ich tippe auf ein umkämpftes Unentschieden.
Marlon Großmann: Wenn Heubach nicht Gefahr laufen will, doch noch auf den Relegationsplatz abzurutschen, müssen sie hier punkten. Und das werden sie auch. Heubach wird das motiviertere Team sein und sich nicht auf heimischem Geläuf schlagen lassen.