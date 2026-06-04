 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

"Für uns ein Must-Win-Spiel": Expertentipp mit Marlon Großmann

In dieser Woche tippt Spieler Marlon Großmann vom TV Herlikofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg den 30. Spieltag.

von Nicolas Bläse · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Foto: Leon Beisswanger / FuPa-Grafik
Foto: Leon Beisswanger / FuPa-Grafik

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Kreisliga A1
Spraitbach
Mögglingen
Bettringen II
Heuchlingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

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In dieser Woche tippt Spieler Marlon Großmann vom TV Herlikofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg den 30. Spieltag.

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
TSB Schwäbisch Gmünd
TSB Schwäbisch GmündGmünd
SG Bettringen
SG BettringenBettringen II
15:30

Marlon Großmann: Im letzten Heimspiel des Jahres wird sich der TSB den Sieg nicht nehmen lassen. Auch hier wird die offensive Qualität des TSB den Unterschied machen.

Mein Tipp: 2:1

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
SV Hussenhofen
SV HussenhofenHussenhofen
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg
SGM Alfdorf/HintersteinenbergSGM Alfdorf/Hintersteinenberg
15:30

Marlon Großmann: Alfdorf wird hier nochmal alles in die Waagschale werfen, um eventuell doch noch den Relegationsplatz zu verlassen. Hussenhofen wird sich nicht ohne einen letzten Kampf aus der A-Liga verabschieden, am Ende braucht Alfdorf den Dreier aber mehr.

Mein Tipp: 1:3

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Eschach
1. FC EschachFC Eschach
TSV Mutlangen
TSV MutlangenMutlangen
15:30

Marlon Großmann: Mutlangen hat erst kürzlich den Klassenerhalt fix gemacht, da könnte die Luft nun etwas raus sein. Ich glaube aber trotzdem, dass sie diesen Erfolg bestätigen wollen und am letzten Spieltag nochmal punkten werden.

Mein Tipp: 1:2

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Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr
1. FC Stern Mögglingen
1. FC Stern MögglingenMögglingen
TV Straßdorf
TV StraßdorfStraßdorf
14:30live

Marlon Großmann: Ich denke, dass beide Teams nochmal ihre offensive Klasse aufblitzen lassen und es ein torreiches, aber ausgeglichenes Spiel wird.

Mein Tipp: 2:2

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Großdeinbach
TSV GroßdeinbachGroßdeinbach
TV Herlikofen
TV HerlikofenHerlikofen
15:30

Marlon Großmann: Für uns ist das ein "Must-Win-Spiel", wir werden nochmal alles reinhauen, um uns diese Saison zu vergolden, und glauben bis zum Schlusspfiff daran, dass es doch noch reichen könnte. Gegen Großdeinbach haben wir uns auch in den letzten Spielen schon immer schwer getan, einfach wird es also keineswegs.

Mein Tipp: 1:3

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Spraitbach
FC SpraitbachSpraitbach
SGM Lautern-Essingen
SGM Lautern-EssingenSGM Lautern-Essingen
15:30

Marlon Großmann: Beide Teams werden hochmotiviert sein. Für Lautern geht es um die Meisterschaft, Spraitbach will den eigenen Trainer gebührend verabschieden. Ich tippe auf ein umkämpftes Unentschieden.

Mein Tipp: 2:2

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Heubach
TSV HeubachHeubach
TV Heuchlingen
TV HeuchlingenHeuchlingen
15:30

Marlon Großmann: Wenn Heubach nicht Gefahr laufen will, doch noch auf den Relegationsplatz abzurutschen, müssen sie hier punkten. Und das werden sie auch. Heubach wird das motiviertere Team sein und sich nicht auf heimischem Geläuf schlagen lassen.

Mein Tipp: 2:1