„Für uns bitter“ – Dynamo Dresden kassiert Niederlage in Nürnberg

Dynamo steht damit nach dem ersten Spieltag mit 0:3 Toren und ohne Punkte auf dem 17. Tabellenplatz, Nürnberg dagegen mit 3:0 Toren und drei Punkten auf Rang zwei.

Mit dem 0:3 bei 1. FC Nürnberg ist der erste Saisonauftritt von Dynamo Dresden gründlich misslungen. Trainer Thomas Stamm zog nach der Partie ein nüchternes Fazit: „Für uns bitter, weil wir uns nicht viel vorgenommen haben, sondern schon das Gefühl hatten, dass wir hier mithalten können, wenn wir auf unser Level kommen. Das haben wir nicht geschafft, mit und gegen den Ball, aber das hat auch natürlich immer was mit dem Gegner zu tun.“

Zoma trifft doppelt vor der Pause

Bereits in der 9. Minute brachte Mohamed Ali Zoma die Gastgeber in Führung, nachdem er sich gegen Jonas Sterner durchgesetzt und den Ball von Finn Becker zurückerhalten hatte, ehe er aus rund zehn Metern flach ins linke Eck vollendete. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) legte Zoma nach: Nach VAR-Prüfung wegen einer möglichen Abseitsposition zählte der Treffer letztlich doch.

Damit ging Dynamo Dresden mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. Trainer Stamm beschrieb die erste Halbzeit so: „Wir sind sehr gut reingekommen, super Anschlussvariante, ein bisschen sauberer sind wir. Wir waren trotzdem nicht so griffig, wie wir sein wollten in der Startphase, haben nicht den Zugriff gehabt gegen den Ball.“

Elfmeter gehalten, doch der Nachschuss sitzt

Nach dem Seitenwechsel kam Dynamo Dresden zunächst etwas besser ins Spiel, ehe die Partie in der 75. Minute endgültig entschieden wurde. Simon Straudi, der zur Pause für Sterner eingewechselt worden war, brachte Rafael Lubach im Strafraum zu Fall und sah dafür Gelb, zuvor hatte bereits Thomas Keller die erste Verwarnung der Partie gesehen.

Den fälligen Foulelfmeter trat Zoma selbst, scheiterte zunächst halbhoch am linken Eck an Torwart Tim Schreiber, der den Ball parierte, doch im Nachschuss war der Angreifer per Linksschuss erfolgreich und komplettierte seinen Dreierpack zum 3:0-Endstand.

Fünf Neuzugänge in der Startelf

Für Dynamo standen mit Nicolai Rapp, Ben Bobzien, Robert Wagner, Thomas Keller und Jonas Sterner wie erwartet fünf Neuzugänge von Beginn an auf dem Platz. Im weiteren Spielverlauf kamen mit Kaan Inanoglu und Simon Straudi zwei weitere Neuzugänge zu ihrem Pflichtspieldebüt im Dynamo-Trikot, Straudi bereits zur Halbzeitpause für Sterner.

Der Wechsel zur Pause war offenbar auch körperlich bedingt: Trainer Stamm erklärte, Sterner habe „gegen Union einen ziemlich heftigen Schlag auf seinen Fuß“ erhalten, wodurch in der Folge „der komplette Unterschenkel zugemacht“ habe. Deshalb sei es wichtig gewesen, „in der Pause frische Kräfte“ zu bringen.

Nürnbergs Trainer lobt Handlungsschnelligkeit

1. FC Nürnberg-Trainer Miroslav Klose zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ich glaube, dass wir die Dinge heute richtig gut gemacht haben. Wir waren sehr griffig, auch von der Antizipation, wie wir lange Bälle verteidigt haben. Und im Ballbesitz haben wir vieles richtig gut gemacht: kurze Abstände, viel Bewegung, jeder hat den Ball gefordert. Wir wussten, was wir machen wollen mit Ball, gute Lösung gefunden.“

Zur Handlungsschnelligkeit seiner Mannschaft sagte Klose: „Ich glaube, dass beide Mannschaften wissen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Wir hatten einen ähnlichen Ansatz, Fußball zu spielen, mit und gegen den Ball, vielleicht ein bisschen anders, weil wir auch mannorientierter verteidigen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass du mit Ball vieles richtig machst.“

Zu Mohamed Ali Zoma ergänzte Klose: „Ich war glücklich, dass er mal eine Vorbereitung hat, weil er immer in den Vorbereitungen in den letzten Jahren ein bisschen Probleme hatte. Man sieht, der Spieler fühlt sich wohl auf dem Platz, der weiß, der kann den Unterschied machen, und er bekommt dementsprechend auch Hilfe von seinen Mitspielern.“

Stamm: Keine Rede von fehlenden Basics

Auf die Frage, ob es schon am ersten Spieltag um fehlende Basics gehe, widersprach Trainer Stamm: „Ich will grundsätzlich nicht über Basics sprechen, die gefehlt haben, weil die Grundintensität heute, die Art und Weise, die Haltung, wie die Jungs gearbeitet haben, ist, wie immer, seit ich bei Dynamo bin, sehr gut. Es war heute trotzdem wieder so, dass wir unsere Meter gemacht haben, aber in den entscheidenden Momenten nicht.“

Zum Rückstand zur Pause führte er aus: „Bis dann kurz vor der Pause, Timing 2:0 hinten, das macht was mit dir, und es ist dann eher vielleicht eine mentale Komponente, Körpersprache, da klar zu bleiben. Wir haben die Momente, um zurückzukommen, man kann ein Spiel auch schnell drehen, wenn du es 2:1 machst – haben wir nicht genutzt heute.“

Abschließend sagte Stamm: „Hat aber manchmal auch mit einem sehr, sehr guten Tag vom Gegner zu tun, und da waren sie in dem Punkt einfach sehr, sehr gut. Wir waren vielleicht nur gut, und dann reicht gut nicht.“

Ausblick auf die kommenden Spieltage

Für den 1. FC Nürnberg geht es am Samstag um 13 Uhr im Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth weiter. Dynamo Dresden trifft tags darauf, am Sonntag um 13.30 Uhr, im ersten Heimspiel der neuen Saison auf SV Darmstadt 98. Allerdings ohne den K-Block, der aufgrund des DFB-Urteils an diesem Spieltag gesperrt ist.