"Für uns bisher das wichtigste Spiel"

Am Sonntag sind unsere Preussen (10 Punkte, Platz 16) beim Tabellenschlusslicht Lichtenrader BC (3 Zähler) zu Gast. Das Team von der Halker Zeile avancierte in der Berlinliga bisher oft als Kanonenfutter. "Für uns das bisher wichtigste Spiel der Saison" meint trotzdem Ex Hertha BSC Profi Thorben Marx aus dem BFC Trainerstaff. Warum erklärt er bfcpreussentv beim Abschlusstraining. Zum VIDEO INTERVIEW gehts hier. Wie immer gibt es den LIVETICKER ab 13 Uhr und natürlich unseren LIVESTREAM auf unserem YOU TUBE KANAL.