"Für Unbelehrbare hilft nur eine knallharte Sanktion" Schiri-Obmann Julian Meckfessel im Interview

Ausgerechnet während einer Protestaktion wegen Gewaltausbrüche gegen Schiedsrichter kam es im Osnabrücker Stadtkreis zu einem erneuten Spielabbruch. Diese Tatsache führte zu Enttäuschung und Niedergeschlagenheit bei den Veranstaltern. Julian Meckfessel ist Schiedsrichterobmann und war maßgeblich an der Organisation der Protestaktion beteiligt. Wir haben die Vorkommnisse die zum Spielabbruch geführt haben zum Anlass genommen, mit Julian Meckfessel das nachfolgende Interview zu führen.

Was hast Du gedacht, als Du vom Spielabbruch am Tag der Aktion „Ein Zeichen gegen Gewalt“ erfahren hast und wie groß ist Deine Enttäuschung, nachdem so viel Engagement und Arbeit in diese Aktion investiert wurde?

J. Meckfessel: "Im ersten Moment war ich sehr enttäuscht und erschüttert. Wenn wir im Ausschuss von tätlichen Angriffen auf Schiedsrichter erfahren, bewegt uns das sehr. Viele Schiris kennen wir bereits seit Jahren und dementsprechend geschockt ist man, wenn man hört, dass jemand angegriffen wurde. Nachdem ich mit dem Schiedsrichter gesprochen hatte und konnte ich feststellen, dass er eine gute Unterstützung vor Ort erfahren hat und körperlich unversehrt war."

Welche konkreten Optionen siehst Du grundsätzlich die ergriffen werden könnten, um die Gewaltausbrüche gegen Schiedsrichter abzuwehren?

Hier gibt es verschiedene Maßnahmen. Einerseits werden vom NFV-Konfliktlotsen ausgebildet und Anlaufstellen sowie juristische Beratung gegen Gewalt gegründet, sowie eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Kreis-, Bezirks- und Verbandsvertretern ins Leben gerufen.

Andererseits ergreifen wir im Kreis zusammen mit dem Spielausschuss und dem Kreisvorstand verschiedene Maßnahmen. Dazu gehört neben der klaren Formulierung des Fairplay Gedanken eine Null-Toleranz Politik gegen solche Übergriffe. Darüber hinaus planen wir einen Staffeltag mit allen Fußballobleuten in der Winterpause.

Du hast in einem Bericht der Noz erwähnt, dass Du Dich mit dem Schiedsrichterausschuss über das weitere Vorgehen beraten möchtest. Wann ist nach Deiner Meinung mit entsprechenden Entscheidungen zu rechnen und wie könnten diese aussehen?

Wir haben uns im Schiedsrichterausschuss aufgrund der Dringlichkeit des Themas bereits am Dienstagabend zu einer Videokonferenz verabredet. Auch der geschäftsführende Kreisvorstand hat sich zu der Thematik ausgetauscht. Die Ergebnisse werden wir anschließend unseren Schiris und den Vereinen mitteilen, bevor wir sie veröffentlichen werden.

Nach den Übergriffen in den letzten Wochen und Monaten, die in ihrer Qualität und Quantität massiv gestiegen sind, hatten unsere Schiedsrichter den Wunsch, ein klares Zeichen zu setzen. Dies sollte jedem Spieler, Trainer und Zuschauer spätestens jetzt klar sein. Sollte ein solcher Vorfall sich wiederholen, könnten wir gezwungen sein, keine Schiedsrichter mehr anzusetzen – auch zum Schutze unserer Kolleginnen und Kollegen.