Für TuS Roland Bürrig geht es zurück in die Kreisliga B Der Kreisligist aus Bürrig muss als Tabellenletzter wieder absteigen – nur ein Jahr nach dem Aufstieg. Noch ist offen, wer das Team künftig trainiert. von RP / Luca Sekula · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die A-Liga-Saison hatte sich Roland Bürrig anders vorgestellt. – Foto: Martin Dudacy

Vor einem Jahr überwog beim TuS Roland Bürrig noch die Vorfreude. Nach dem Aufstieg als Meister der Kreisliga B wollte sich der Traditionsverein in der Kreisliga A etablieren und den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Zwölf Monate später ist die Ernüchterung groß: Als Tabellenletzter steigt Bürrig nach nur einer Saison wieder in die Kreisliga B ab.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Mit lediglich 22 Punkten aus 30 Spielen belegte der TuS am Saisonende Rang 16. 47 erzielte Tore standen 92 Gegentreffern gegenüber – als schwächstes Offensivteam und mit einer der anfälligsten Defensivreihen der Liga. Vor allem in der Rückrunde gelang es der Mannschaft nicht, die notwendige Stabilität zu entwickeln, um den Klassenerhalt noch einmal ernsthaft anzugreifen. Dabei gab es zwischenzeitlich durchaus Hoffnung. Ende März feierte Bürrig einen überraschend deutlichen 5:0-Erfolg gegen Abstiegskonkurrent Bosna Köln und holte anschließend beim 0:0 in Dellbrück einen weiteren wichtigen Punkt. Es sollten jedoch die letzten positiven Ergebnisse einer schwierigen Saison bleiben. Ab April geriet der Aufsteiger endgültig in eine Negativspirale. Nach dem 2:2 gegen Borussia Kalk folgten Niederlagen gegen SC West (1:3), Rheingold Poll (1:4), Olympia Köln (1:4) und Lindenthal-Hohenlind II (0:6). Auch die direkten Duelle gegen Stammheim (1:4), den FC Pesch II (0:5), Weiler-Volkhoven (0:6) und zum Saisonabschluss bei Gremberg-Humboldt (3:4) gingen verloren. Die letzten acht Saisonspiele verlor der TuS allesamt – ein Verlauf, der letztlich kaum noch Spielraum für Hoffnungen auf den Klassenerhalt ließ.

Auffällig war dabei neben einer im Ligavergleich mageren Torausbeute auch die fehlende defensive Stabilität. Immer wieder geriet die Mannschaft früh in Rückstand und musste hohen Aufwand betreiben, um ins Spiel zurückzufinden. Die 92 Gegentreffer verdeutlichen, warum Bürrig über die gesamte Saison hinweg nie nachhaltig aus dem Tabellenkeller herauskam. Auch personell verlief die Spielzeit unruhig. Während der Saison trennten sich die Verantwortlichen von Trainer Thomas Herrmann und Co-Trainer Benjamin Kayser. Der Wechsel sollte neue Impulse bringen, konnte den sportlichen Abwärtstrend jedoch nicht mehr stoppen. Wer den Verein zur kommenden Saison übernehmen wird, ist derzeit noch offen. Ein weiteres Kapitel, das anders verlief als erhofft, trägt den Namen Gonzalo Castro. Die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Profis hatte weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erzeugt. Der frühere Nationalspieler kam jedoch verletzungsbedingt lediglich auf drei Einsätze und stand in der Rückrunde überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Die erhoffte sportliche Unterstützung auf dem Platz blieb somit weitgehend aus.