Für Trainer Gebhart „sehr bitter“ - SC Pöcking muss in die Abstiegsrunde Nach Niederlage gegen Ohlstadt

Der SC Pöcking-Possenhofen hat sein Endspiel um den Einzug in die Meisterrunde verloren. Beim SV Ohlstadt verlor der Bezirksliga-Absteiger am Sonntag mit 0:2 (0:1).

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen hat sein Endspiel um den Einzug in die Meisterrunde verloren. Beim SV Ohlstadt verlor der Bezirksliga-Absteiger am Sonntag mit 0:2 (0:1). Die nun punktgleichen Gastgeber sind dank des gewonnen direkten Vergleichs – das Hinspiel endete Unentschieden – vor dem SCPP auf Rang drei der Kreisliga 2. Da Pöcking am abschließenden Spieltag in einer Woche spielfrei ist, ist ein Überholmanöver nicht mehr möglich.

Das Team von Trainer Simon Gebhart muss als Vierter den Gang in die Abstiegsrunde antreten. „Es ist natürlich sehr bitter. Aber wenn man nach zwölf Spielen nur 16 Punkte hat, hat man den Einzug in die Aufstiegsrunde auch nicht verdient“, sagte Gebhart.