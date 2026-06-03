Für SV Sonsbeck endet Oberliga-Saison schon am Mittwoch

Der SV Sonsbeck ist schon am Mittwochabend im Einsatz. – Foto: Arno Wirths

Die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck spielen schon am Mittwochabend letztmals in dieser Saison um Punkte. Die Partie beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Biemenhorst wurde vorgezogen, Anpfiff ist um 20 Uhr. Am Dienstagnachmittag einigten sich die beiden Trainer auf den neuen Spieltermin. Coach Heinrich Losing dazu: „Der Wunsch wurde von einigen meiner Spieler geäußert. Wir wären auch am Samstag oder Freitag nach Bocholt gefahren. Dem Gegner passt der Mittwoch besser, weil am Wochenende Schützenfest in dem Ort ist.“

Fünf Probespieler beim Training

Die Sonsbecker Fußballer, die am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt klar gemacht hatten, wollen das spannende Oberliga-Finale am 7. Juni live mitverfolgen. Die meisten SVS-Kicker werden wohl zum VfB Homberg fahren. Die Duisburger empfangen den 1. FC Kleve. Beide Teams wollen am letzten Spieltag den Abstieg verhindern.

So fällt in dieser Woche beim SV Sonsbeck die Mittwoch-Einheit flach. Fürs Dienstag-Training hatten sich fünf Probespieler angekündigt. In Sachen Kaderplanung haben Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen noch viel zu tun. Zehn Spieler verlassen den Klub. Gesucht werden muss auch ein weiterer Torhüter, da Kenan Mehmedovic zum SV Scherpenberg wechselt. Sein Vertreter Jan Fauseweh bleibt, und jetzt hat auch die Nummer 3, Jannik Hinsenkamp, verlängert.