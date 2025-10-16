Für Steinbach Haiger ist im Achtelfinale Endstation

Die Gastgeber hatten die Partie auf den engen und mäßig gepflegten Nebenplatz des Burgfeldstadions verlegt. Türk Gücü hatte dann auch direkt die erste Großchance der Partei, die Kevin Ibrahim jedoch reaktionsschnell entschärfte (3.). In der fünften Minute gelang dem TSV Steinbach Haiger doch noch der Blitzstart, als Marvin Mika eine Flanke von Gwang-in Lee zum 0:1 einschob. Türk Gücü Friedberg glich allerdings nach einem Konter durch Topstürmer Noah Michel aus (17.). Maximilian Böger (23.) und Toni Reljic (25.) vergaben die nächsten beiden großen Möglichkeiten für TGF. Torschütze Noah Michel scheiterte zudem in der 32. Minute an Kevin Ibrahim. Es sollte die letzte Chance vor der Pause bleiben. Somit ging es mit dem 1:1-Remis in die Kabinen.

Gwang-In Lee kam in der 51. Minute zur ersten Chance nach dem Seitenwechsel, zielte jedoch zu hoch. 180 Sekunden später scheiterte Toni Reljic aus der zweiten Reihe am Keeper. In der 65. Minute vergab Marvin Mika die riesige Gelegenheit auf seinen zweiten Treffer des Tages. Wenig später stand Serkan Firat frei vor dem Tor, schoss jedoch volley daneben (67.). Anstelle das Spiel in dieser Phase auf die Seite des TSV Steinbach Haiger zu ziehen, verursachte der Fußball-Regionalligist einen Strafstoß, den Nicola Jürgens souverän verwandelte (73.). Im direkten Gegenzug traf Leon Wirtz zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide. Saher Bhatti traf in der Folge per Sonntagsschuss am Mittwochabend zum 3:2 für die Hausherren (80.). Dieser Treffer hätte allerdings nicht der Schlusspunkt sein müssen, doch Michael Guthörl vergab den gefühlt nahezu-sicheren Ausgleich aus kürzester Distanz in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Partie endete wenig später mit dem Heimsieg der Friedberger und war somit die Endstation für den TSV Steinbach Haiger im Krombacher Hessenpokal 2025/26.