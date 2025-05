Im Hinspiel vom November 24 verlor der SC Brühl in Delémont mit 1:3. Am Samstag braucht es ein Unentschieden. – Foto: Kurt Frischknecht / SCB

Für Spannung ist im Tabellenkeller gesorgt Am Samstag spielt Brühl gegen den Abstieg

Am Samstag spielt der SC Brühl die letzte Partie der Saison zuhause gegen den FC Delémont. Was vor kurzem noch niemand gedacht hätte: Der SCB spielt dann gegen den Abstieg. Hier lesen Sie, was es rein rechnerisch braucht, damit Brühl nicht absteigt.

Brühl in akuter Abstiegsgefahr! Das hätte vor einigen Wochen noch niemand gedacht, als Brühl stark in die Rückrunde eingestiegen war und bis anfangs April weit vorne mitspielte. Doch dann startete am 9. April 25 in Rapperswil-Jona eine rabenschwarze Serie, die Brühls letztes Meisterschaftsspiel zum Schicksalsspiel macht – Ligaerhalt oder Abstieg in die erste 1. Liga Classic.