Für Sonsbecks Tymoteusz Miller endet lange Leidenszeit

Sommer-Zugang Tymoteusz Miller lief erstmals im Trikot des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck auf – Foto: Spielerprofil

Rund siebeneinhalb Monate hat’s gedauert, bis Sommer-Zugang Tymoteusz Miller sein Debüt für den Oberligisten SV Sonsbeck geben konnte. Im Testspiel am Karnevalswochenende bei den Sportfreunden Broekhuysen wurde der Innenverteidiger, der nach seinem Wechsel aus der U19 des Halleschen FC von einer langwierigen Fußverletzung ausgebremst wurde, zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Und Miller glänzte beim 4:0 (1:0)-Erfolg über den Zweiten aus der Bezirksliga-Gruppe 4 sogar als Torvorbereiter.

Selbstvertrauen vor der Prüfung gegen SW Essen

Coach Heinrich Losing baute seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Niederlage beim KFC Uerdingen auf einigen Positionen um, damit sich Spieler aus der zweiten Reihe zeigen konnten. Auch die beiden Winter-Zugänge gehörten der Anfangsformation an. Shadi Ghrayeb lief als Außenverteidiger, Daniel Gorden Raul im Sturm auf.

Broekhuysen startete mit einer Dreierkette. So wie’s womöglich auch der kommende Oberliga-Gegner Schwarz-Weiß Essen machen wird. „Im Hinspiel hat Essen mit Dreierkette gespielt. Auch nach dem Trainerwechsel könnte es durchaus sein, dass sie bei uns daran festhalten“, sagte Losing, der daher ganz besonders das Anlaufverhalten seiner Mannschaft in Augenschein nahm.

Die Gäste kamen schwer rein in die Partie. Die Leichtigkeit fehlte, es gab zu viele einfache Ballverluste. Losing: „Die Jungs haben sich später aber toll ins Spiel hineingekämpft.“ Dazu passte der Treffer zum 1:0 nach einer Ecke (34.). Das Tor fiel durch eine Willensleistung von Semih Güngör.

Vor dem 2:0 nach gut einer Stunde zwang Timo Lehmkuhl Torwart Marek Schaffers zu einem Fehler, Nutznießer war Philip Pokora. Das 3:0 erzielte dann Raul in der 72. Minute. Das 4:0 bereitet Miller mit einem tollen Zuspiel übers halbe Feld in den Lauf von Klaus Keisers (83.) vor. Damit nutzten drei Spieler aus der Sonsbecker Offensive den Test in Straelen, um mit Toren Selbstvertrauen zu tanken. Am 22. Februar, 15 Uhr, geht’s daheim gegen SW Essen wieder um Punkte.

Es spielten: Mehmedovic (46. Hinsenkamp); Ghrayeb (46. T. Lehmkuhl), C. Elspaß, P. Elspaß (46. Miller), Meier (62. Keisers), Sahintürk, Somodi (62. Schoofs), Krajac (46. Pokora), Güngör (46. Pütz), Raul, Binn (46. Berisic).