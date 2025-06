"Für solch ein Spiel unterbricht man gern mal den Ruhestand!"

Unabhängig davon, dass die beiden Trainer viele gute Spieler nominieren durften, ist es natürlich auch speziell für beide ehemaligen LSGler eine "absolute Ehre" bei diesem Spiel an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Jörg Schneegaß war 10 Jahre lang Übungsleiter in Oberheldrungen und hat seine Amtszeit 2022 mit dem Aufstieg in die Landesklasse gekrönt. Auch wenn Marcus Bödger nur auf 4 Jahre LSG-Zugehörigkeit kommt, waren diese doch insgesamt auch sehr prägend für ihn und den Verein. Er hat in Oberheldrungen auf jeden Fall seinen Fußabdruck hinterlassen und steht mittlerweile in der Thüringenliga als Co-Trainer von Bad Frankenhausen an der Seitenlinie.