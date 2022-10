Für Damian Apfeld und Schwarz-Weiß Essen geht es am Samstag zur SSVg Velbert. – Foto: Sascha Köppen

Für Schwarz-Weiß Essen steht das nächste Spitzenspiel an Oberliga Niederrhein: Gegen die SSVg Velbert steht für den ETB das nächste Topspiel an.

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen geht es Schlag auf Schlag in der Oberliga Niederrhein. Binnen drei Tagen müssen die Schwarz-Weißen gegen die beiden großen Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen 05 und SSVg Velbert 02 antreten. Nachdem sich der ETB am Mittwoch dem KFC Uerdingen mit 0:2 geschlagen geben musste, hofft die Mannschaft vom Uhlenkrug nun auf mindestens einen Punktgewinn in Velbert. Das wird aber ein schweres Unterfangen, denn die SSVg ist in einer tollen Form und im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Die Partie wird am Samstag um 18 Uhr in der IMS-Arena (Bahnhofstr. 116, 42551 Velbert) angepfiffen. Um längere Wartezeiten am Stadion zu vermeiden, sollten die Tickets nach Möglichkeit online im Vorverkauf erworben werden.

Weit reisen müssen die Schwarz-Weißen und ihre Anhänger diesmal nicht zum Auswärtsspiel, denn vom Uhlenkrug bis zur IMS-Arena in der Nachbarstadt sind es nur 16 Kilometer. Die SSVg Velbert ist ihrer Favoritenrolle bisher vollauf gerecht geworden und kann nach zwölf Partien bereits 27 Zähler vorweisen. Die einzige Saisonniederlage mussten sie in der Spitzenpartie beim KFC Uerdingen hinnehmen. Trainiert werden die Velberter von Dimitrios „Dimi“ Pappas. Der 42-Jährige war als Spieler unter anderem mehrere Jahre für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga aktiv. Die Mannschaft von RWO trainierte er auch in der Saison 2020/21 für acht Spiele als Chefcoach in der Regionalliga West und war in der letzten Spielzeit Trainer beim VfL Bochum in der Frauen-Regionalliga.