🗣: Für Schwaig ist nur das Ergebnis gut – FCP tankt Selbstvertrauen

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: "Ein ganz schwaches Spiel von uns –das einzig Gute ist das Ergebnis gewesen."

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Wir wollten unbedingt zu null spielen und den ersten Saisonsieg einfahren – das ist uns beides gelungen. Deswegen sind wir sehr zufrieden. Aber natürlich, man hat schon gemerkt, dass uns ein bisschen die Leichtigkeit und das Selbstverständnis fehlt. Das ist von Tor zu Tor ein bisschen besser geworden. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt einfach Selbstvertrauen getankt haben und freuen uns auf den Toto-Pokal-Schlager gegen Memmingen am Dienstag.«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 II: »Es war das erwartet schwere Spiel, vor allem in den ersten 20 Minuten. Gundelfingen war sehr gut im Spiel und hat äußerst aggressiv gegen den Ball gearbeitet. Diese Phase haben wir jedoch gut überstanden und ordentlich dagegengehalten. Ab etwa der 20. Minute konnten wir dann die Kontrolle mit dem Ball gewinnen, sind immer besser ins Spiel gekommen und haben in dieser Phase auch das 1:0 erzwungen. Man hat gemerkt, dass Gundelfingen zunehmend unzufriedener mit dem eigenen Spiel wurde, was auch durch unsere Spielweise bedingt war. In dieser Phase entstand dann die Rote Karte, sodass wir erneut 60 Minuten in Überzahl agieren konnten. Ich denke, wir hatten die komplette restliche Spielzeit weitgehend Kontrolle, besonders mit Ball. Leider wurde es in der Schlussphase unnötig hektisch, weil wir viele Möglichkeiten ausgelassen haben, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. So wurde es am Ende nochmals spannend, Gundelfingen hat in den letzten fünf Minuten alles nach vorne geworfen und wir haben einige gute Umschaltmomente liegen lassen. Dadurch wurde es für uns in zwei Situationen noch einmal gefährlich, wobei sich Lasse Faßmann leider mit einer Notbremse die Rote Karte eingehandelt hat. Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber am Ende zählen die drei Punkte, die für uns sehr wichtig waren. Wir freuen uns darüber und versuchen, aus den Fehlern zu lernen, um es in den nächsten Wochen besser zu machen.«

Alexander Schmidt, Trainer des TSV Landsberg: »Ich denke, wir haben das Spiel verdient gewonnen, zumal wir relativ früh in Führung gegangen sind. Insgesamt war ich mit unserer Leistung jedoch nicht sonderlich zufrieden, da sich viele Unkonzentriertheiten und Leichtsinnsfehler eingeschlichen haben, die uns so nicht passieren dürfen. Ich möchte die Mannschaft aber in Schutz nehmen, denn das schwere Pokalspiel am Dienstag gegen Schwaben Augsburg hat deutlich Spuren hinterlassen. Wenn sich solche Fehler kollektiv häufen, ist das meist ein Zeichen von Müdigkeit und fehlender Frische, was angesichts der engen Terminfolge mit Pokal am Dienstag und Punktspiel am Freitag nachvollziehbar ist. Der tiefe, vom Regen aufgeweichte Platz hat die Situation zusätzlich erschwert. Wir wissen, dass wir schon besser gespielt haben, aber die Qualität der Mannschaft zeigt sich auch darin, dass wir trotz eines weniger überzeugenden Auftritts gewonnen haben. Jetzt heißt es, das Spiel abzuhaken und die volle Konzentration auf Deisenhofen zu richten. Da haben wir vom letzten Spiel noch etwas gutzumachen und wollen wieder eine starke Leistung zeigen.« Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Am Ende des Tages waren es die beiden ersten Angriffe, die direkt zu Gegentoren geführt haben. Obwohl ich die Mannschaft extrem auf die Stärken des Gegners vorbereitet hatte, konnte Sgodzaj an fünf Spielern vorbeilaufen und Mulas musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Beim zweiten Tor hatten wir bei der Flanke keine Zuordnung im Strafraum und wurden direkt bestraft. Jedoch muss man auch klar sagen, dass wir ebenfalls einige sehr gute Torchancen hatten, diese aber nicht verwerten konnten. Dies gilt sowohl für die erste als auch zweite Halbzeit. Grundsätzlich hätte ich mir besseren Ballbesitz gewünscht und auch mehr Zweikampfhärte und Durchsetzungsvermögen. Wir hatten jetzt drei Spiele und haben gegen die ersten drei der Tabelle gespielt. Ein schon sehr ambitioniertes und gewaltiges Startprogramm für meine junge Truppe. Jetzt geht es jedoch gegen Mannschaften, die derzeit in „unseren Sphären“ spielen und wo die Punkte geholt werden. Dass Serdar Yilmaz und ich in absolut kürzester Zeit eine Mannschaft (Mitte/Ende Juni übernommen und in zehn Tagen 26 Spielerverpflichtungen) kreieren konnten und diese den Top-Mannschaften ordentlich Paroli gibt, ist dennoch sehr bemerkenswert.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Deisenhofen war der erwartet starke Gegner und wir mussten uns richtig strecken, um die Punkte daheim zu lassen. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effektiv und unser Torwart hat uns die Null gehalten. Dementsprechend war ich auch trotz der 3:0-Führung nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich aggressiver im Zweikampf, hatten gute Umschaltmomente und haben daher verdient, wenn auch zu hoch gewonnen.« "Voller Erfolg" für Geretsried ‒ Heimstetten lässt Energie vermissen