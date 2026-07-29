Für Schiedsrichter Marco Lechtenberg ist 2027 nach 20 Jahren Schluss Er gehört sicherlich zu den bekanntesten Gesichtern der Schiedsrichterei am Niederrhein. Doch Marco Lechtenberg will nicht warten, bis er vom Platz gebeten wird. Im Sommer ist mit dem ambitionierten Amateurfußball für den 35-Jährigen Schluss. von Sascha Köppen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Marco Lechtenberg macht nach 20 Jahren an der Pfeife im kommenden Sommer Schluss - zumindest im ambitionierten Bereich. – Foto: privat

Wenn ein Schiedsrichter wie Marco Lechtenberg die Spiele einer Fußball-WM schaut, dann tut er das niemals nur als interessierter Beobachter wie du und ich. Er wirft ein Auge darauf, wie angewendete Regeländerungen sich in der Praxis auf dem Platz auswirken. So begrüßt er etwa auch das neue Vorgehen bei Einwechselungen. "Damit bekommen wir Schiedsrichter endlich ein konkretes Instrument in die Hand. Man wird natürlich noch ein paar Spiele in der Bundesliga abwarten müssen, wie der DFB sich die Umsetzung konkret vorstellt, aber das ist schon sehr positiv. Die Aufgaben für die Schiedsrichter werden insgesamt dadurch nicht weniger."

Der 35-Jährige Lehrer, der in der Oberliga pfeift und in der Regionalliga an der Linie steht, ist also nach wie vor mittendrin im Thema, auch wenn er für sich eine Entscheidung getroffen hat. Denn auf höherem Niveau ist nach dem Ablauf der kommenden Saison für ihn Schluss. "Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich meinem Hobby auf diesem Level nachgehen durfte, das habe ich mir am Anfang niemals träumen lassen. Aber für mich war immer klar, dass ich diesen Zeitpunkt selbst bestimmen wollte, ehe dann irgendwann der Anruf kommt, der mir das nahelegt", stellt der Mönchengladbacher klar. Anfänge bei Blau-Weiß Meer Angefangen hat alles vor ziemlich genau 20 Jahren. "Der Gedanke kam erst, als ich in der Jugend selbst bei Blau-Weiß Meer gespielt habe. Da war ich mehr der Fußball-Vereins-Mensch, der Klub war für mich wie ein zweites Zuhause", sagt Lechtenberg. In der Halle wurde er als Torhüter Hallenstadtmeister in der A-Jugend, übernahm mit gerade einmal 18 Jahren die Geschäftsführung bei Meer. Doch der Verein wusste, was er tat. "Auf dem Platz hat mir nicht immer jede Entscheidung gepasst. Ich bin dann aber ein Typ, der sich nicht einfach nur beschwert, sondern der wissen wollte, wie es denn ist, wenn man ein Spiel pfeift." Also folgten der Schiedsrichterschein und der Aufstieg bis zu dem Punkt, an dem er heute angekommen ist. "Der Reiz war schon, in großen Stadien dem Hobby nachzugehen, im Studium dadurch nebenbei natürlich auch Geld zu verdienen, das hätte so als Fußballer wahrscheinlich alles nicht funktioniert", gibt er an. Eine Aufgabe in einem Verein kann sich Lechtenberg aktuell nicht mehr vorstellen, seinen Blau-Weißen ist er aber immer treu geblieben.

Auf dem Platz wird er für seine Art geschätzt, besonders die Kommunikation ist eine Stärke, die sich in den 20 Jahren natürlich auch verändert hat. "Heute spielt ja auch die Kommunikation innerhalb des Gespanns eine große Rolle, seit es die Headsets gibt." Im September 2025 stand er zum 100. Mal als Assistent in der Regionalliga an der Seitenlinie, einen Monat später absolvierte er nach zwölf Jahren in der Oberliga dort dann seine 100. Partie als Schiedsrichter. "Das sind Marken, die ich schon sehr gerne erreichen wollte", verrät er. Highlights im Niederrheinpokal oder am Tivoli Zu den großen Highlights zählten etwa drei Einsätze beim Niederrheinpokal-Finale an der Linie, wobei eines davon auch mit einer großen Enttäuschung verbunden ist. "Beim Finale 2018 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen hat ein Tor in der letzten Minute für RWO das Spiel entschieden. Ob der Ball nun wirklich drin war, haben für mich auch die Fernsehbilder nicht auflösen können. Es war aber zu sehen, dass es vorher eine Abseitsstellung gegeben hatte, das ärgert mich bis heute", erinnert er sich an das 2:1. Aber natürlich überwiegen die vielen positiven Erlebnisse, wie etwa generell Spiele am Tivoli in Aachen. "Ich war auch gleich zu Beginn bei einem Regionalliga-Eröffnungsspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II dabei. Das war auch etwas Besonderes."