Für Samuel Derkum läuft es richtig gut

Samuel Derkum ist ein Spieler, der prima in das Beuteschema des Oberligisten 1. FC Kleve und seines Sportlichen Leiters Georg Mewes passt. Er ist jung, weil er erst 23 Jahre zählt. Er ist vielseitig einsetzbar, da er auf der linken Außenbahn, in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen kann. Und er hat das, was auch seine neue Mannschaft auszeichnet.

„Ich bin ein Typ, der nie aufgibt. So schafft man es, Rückschläge zu verarbeiten“, sagt der Neuzugang, der vom Oberliga-Absteiger Union Nettetal an den Bresserberg gewechselt ist. Rückschläge hat es für ihn bei einigen seiner bisherigen Stationen meistens zu Beginn gegeben. Doch Samuel Derkum hat sich immer reingekämpft.

Es bedeutete, dass er in Ratingen und anschließend beim SC Velbert keine große Rolle spielte. Corona kam hinzu. Deshalb entschied sich Derkum, einen Schritt zurückzumachen. Er ging eine Klasse runter in die Landesliga, überzeugte dort beim FSV Wuppertal und dann beim SV Wermelskirchen. Und empfahl sich so erneut für die Oberliga.

Er war in der Jugend für die SG Unterrath und den Wuppertaler SV in der Bundesliga aktiv, ehe er im ersten Seniorenjahr zu Ratingen 04/19 wechselte. „Da habe ich erst einmal zu spüren bekommen, was es bedeutet, in der Oberliga zu spielen“, sagt Derkum, der in Wuppertal geboren wurde und in Düsseldorf lebt.

Er wurde 2024 von Union Nettetal verpflichtete und sicherte sich dort nach den fast schon üblichen Anlaufschwierigkeiten einen Stammplatz. „Ich habe mich auch dort hochgearbeitet“, sagt er. Zum Klassenerhalt reichte es für Union nicht, weshalb Derkum weiterzog.

„Denn ich wollte unbedingt weiter in der Oberliga spielen“, sagt der Linksfuß, der bei fast allen Partien zwei treue Begleiter hat. Vater Ralf Derkum, der früher unter anderem für den Wuppertaler SV gespielt und auch als Trainer gearbeitet hat, und Onkel Dirk Dernum sind bei fast jedem seiner Spiele dabei.

Chance genutzt

Georg Mewes erhielt schließlich von Ex-Profi Uwe Kober den Tipp, dass Samuel Derkum auf der Suche nach einem neuen Verein sei. Beim 1. FC Kleve ist der 23-Jährige dann etwas aus seiner üblichen Rolle gefallen. Es lief von Beginn an für ihn. Er profitierte auch davon, dass Elidon Bilali große Teile der Vorbereitung verpasste. Derkum übernahm dessen Platz auf der linken Seite der Abwehr und zeigte ansprechende Leistungen. „Ich habe mich in Kleve auch sofort wohlgefühlt, weil ich das Vertrauen des Trainerteams und von Georg Mewes gespürt habe. Das gibt Selbstvertrauen“, sagt er.

Die Zeiten in Kleve waren anfangs nur in einer Hinsicht kein Zuckerschlecken für ihn. „Das war wohl die härteste Vorbereitung, die ich je mitgemacht habe. Doch es hat sich gelohnt. Jetzt haben wir genug Körner, was man auch am Sonntag gegen Union Frintrop gesehen hat“, sagt Samuel Derkum. Da konnte das Team in der zweiten Hälfte auch enorm zulegen, weil es in einer sehr guten Verfassung ist.

Trainer Umut Akpinar lobte seine Mannschaft dafür, dass sie nicht die Ruhe verloren hatte, nachdem sie bereits nach 40 Sekunden mit 0:1 in Rückstand geraten war. „Da hat sie eine sehr gute Reaktion gezeigt“, so der Coach. Samuel Derkum hatte seinen Anteil daran. Er löste seine Defensivaufgabe ordentlich und setzte im Spiel nach vorne Akzente. „Ich bin zufrieden mit Samuel. Doch ich weiß auch, dass er sich noch steigern kann und wird, wenn er erst einmal alle Abläufe bei uns richtig verinnerlicht hat“, sagt der FC-Coach.

Samuel Derkum freut sich, dass die Mannschaft mit vier Punkten aus zwei Spielen einen respektablen Start erwischt hat. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel Klassenerhalt erreichen können“, sagt der 23-Jährige, auf den eines bislang besonderen Eindruck gemacht hat am Klever Bresserberg. „Die Trainingsbedingungen sind hervorragend. Und das Stadion ist toll. Ich hatte eine Gänsehaut, als ich dort gegen Frintrop erstmals in einem Oberliga-Spiel für den 1. FC Kleve eingelaufen bin.“