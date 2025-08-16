Für Samed Yesil passt alles bei Türkgücü Ratingen

Zweifellos ist Samed Yesil der größte Name der kommenden Kreisliga-A-Saison. Wahrscheinlich sogar deutschlandweit. Kein anderer Spieler dürfte eine ähnliche Vita vorweisen können wie er. Jugendnationalmannschaft, Bundesliga bei Bayer Leverkusen, drei Jahre beim FC Liverpool und Einsätze in der Europa League. Erst als ihm die eine oder andere schwere Knieverletzung in die Quere kam, stockte seine Karriere. Allerdings hatte er dennoch einige Stationen in der Schweiz, Griechenland oder der Türkei. Ab der kommenden Saison geht der gebürtige Düsseldorfer für Türkgücü Ratingen auf Torejagd.

Der Klub ist in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert und nimmt nun einen neuen Anlauf. Die bisherigen Auftritte in den Vorbereitungsspielen machen in jedem Fall Hoffnung. Auch die von Yesil: Der 31-Jährige hat in fünf Testspiel-Einsätzen bereits satte 15-mal getroffen. Der Angreifer macht also nahtlos da weiter, wo er beim B-Ligisten Anadolu Türkspor Krefeld aufgehört hat. Dort war er mit sage und schreibe 96 Toren für den Aufstieg hauptverantwortlich.

„Ich bin jetzt seit einem Monat da. Es gibt wenige Kreisligisten, die so aufgestellt sind. Da passt aktuell alles“, berichtet Yesil im Amateurfußball-Podcast „Dein Treffpunkt“. „Wir sitzen nach jedem Training mit ein paar Jungs zusammen. Jeder versteht sich gut mit jedem. Jeder hat Respekt füreinander. In solchen Ligen ist dies das Wichtigste in einer Mannschaft.“

Am kommenden Sonntag steht der Auftakt in der Kreisliga A an, dann geht es gegen den Aufsteiger ASV Tiefenbroich. Da soll natürlich auch der erste Sieg her, wenngleich die beiden letzten Testspiele der Vorbereitung gegen die U23 von Ratingen 94/19 (0:3) und den ASV Mettmann (3:8) deutlich verloren wurden. Zumindest im letzten Spiel stand der Stürmer nicht auf dem Platz. Yesil, der für Ratingen 04/19, St. Tönis und den VfB Homberg auch schon im höherklassigen Amateurfußball gespielt hat, bleibt optimistisch: „Die Jungs sind wirklich heiß, die wollen alle Gas geben. Das sieht man in den Trainings und in den Spielen.“ Dort kann er dann auch seine Erfahrung einbringen. Immerhin spielte Yesil, der einst beim CfR Links mit dem Fußballspielen angefangen hatte, in seiner Karriere an der Seite von Leuten wie Martin Skrtel, Jamie Carragher oder Steven Gerrard.

Sein persönliches Ziel ist auch ganz klar der Gang in die Bezirksliga. Dafür sei er letztendlich zu Türkgücü gewechselt. Ob er dann aber wieder der Ausnahme-Torjäger sein wird - das ist ihm überhaupt nicht wichtig: „Ich will am Ende aufsteigen. Wenn ich zehn Tore schieße und bin auf Platz eins, dann nehme ich das an. Wenn ich 100 Tore schieße, aber wir sind am Ende Zweiter oder Dritter, dann bringt mir das nichts.“