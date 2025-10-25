Mit dem SV Rödinghausen derzeit auf einem guten Weg: Trainer Dennis da Silva Fèlix. – Foto: Andreas Gerth

Für Rödinghausens Trainer muss eine Freundschaft 90 Minuten ruhen Das Team von Dennis da Silva Félix erwartet am Samstag zu einer ungewohnten Anstoßzeit die U23 von Borussia Dortmund. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SV Rödinghausen

Der Fernsehsender Sport 1 bezeichnete es als „Horror-Debüt“, als Filippo Mane am 1. Spieltag dieser Saison in der Bundesliga bei Borussia Dortmund in der Startelf stand und im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli in der 85. Minute die Rote Karte sah. Zu diesem Zeitpunkt führten die Dortmunder mit 3:1, beim Abpfiff hieß es 3:3. Warum das vor dem anstehenden Heimspiel des SV Rödinghausen in der Regionalliga relevant ist? Weil Mane, Marktwert 2,5 Millionen Euro, mittlerweile für die zweite Mannschaft der Dortmunder aufläuft, die am Samstag im Häcker Wiehenstadion zu Gast ist. Die Anstoßzeit ist diesmal etwas ungewöhnlich, der Ball rollt ab 16.30 Uhr unter Flutlicht.

Der 20-jährige Italiener ist längst nicht der einzige „Rohdiamant“, den die Schwarz-Gelben nach Ostwestfalen mitbringen könnten. Noch höher bei „Transfermarkt“ bewertet wird Almugera Raouf Mohammed Kabar. Der 19-jährige, in Bremen geborene Linksverteidiger gehört seit vier Partien zum Aufgebot der Dortmunder U23, sein aktueller Marktwert: 3,0 Millionen Euro. Zum Vergleich: „Transfermarkt“ sieht den gesamten Rödinghauser Kader bei 2,05 Millionen Euro. Dortmunds Keeper im Champions-League-Kader

Für internationales Flair sorgen die Dortmunder ebenfalls am Wiehen. Antonio Foti (21) ist aktueller Nationalspieler Zyperns, Ousmane Diallo (18, Marktwert 1,5 Millionen Euro) und Danylo Krevsun (20) spielen für die U19 Spaniens beziehungsweise U20 der Ukraine, und der Niederländer Jordi Paulina (21) hat bei sechs Einsätzen viermal für die Dortmunder Perspektivtruppe getroffen. Torhüter Silas Ostrzinski stand am Mittwoch beim Champions-League-Spiel des BVB mit im Kader. Für Lokalspirit und eine Überschneidung zum SVR ist dank Nick Cherny ebenfalls gesorgt, der 18-Jährige ist gebürtiger Bielefelder und wurde 2023 Deutscher Meister mit Arminias U17, gemeinsam und an der Seite des Rödinghausers Lennox Afolabi. Das Endspiel gewannen die Bielefelder übrigens gegen die damalige U17 des VfL Wolfsburg trainiert von: Dennis da Silva Félix. Und auch für den Coach selbst gibt es eine Verbindung zum samstäglichen Gast. „Für mich ist es auch ein Spiel gegen einen Freund. Dortmunds Trainer Daniel Rios und ich haben fast ein ganzes Jahr gemeinsam bei der A+ Lizenz verbracht. Jetzt muss die Freundschaft 90 Minuten ruhen. Jeder von uns will seine Fußballidee auf den Platz bringen und wir freuen uns persönlich auf das direkte Duell.“ Rios übernahm das Traineramt bei der Dortmunder U23 Ende August, nachdem sein Vorgänger Mike Tullberg zum dänischen Erstligisten und Europa League-Teilnehmer FC Midtjylland wechselte. Zuvor war er dort bereits einige Jahre als Co-Trainer tätig.