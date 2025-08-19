Für Rekordablöse? 1. FC Magdeburg holt finnisches Talent an die Elbe

Am Dienstagabend konnte der 1. FC Magdeburg ein weiteres Mal Vollzug melden. Mit Luka Hyryläinen verpflichtete der Zweitligist einen Junioren-Nationalspieler, der zuletzt bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag stand - wohl für eine Rekordablöse.

In der vergangenen Saison war der 20-jährige Finne an den Zweitligisten SSV Ulm ausgeliehen, in dieser Spielzeit kam er bisher einmal für die TSG-Reserve in der 3. Liga zum Einsatz. "Mit Luka erhalten wir einen entwicklungsfähigen und talentierten Spieler, der über viel Potenzial verfügt und für uns im defensiven Mittelfeld für die Zukunft eine weitere Option im Kader sein wird", sagt FCM-Sportchef über den Neuzugang. Zum Spielerprofil:

Hyryläinen bringe "viele Elemente mit, die unser Spiel weiterentwickeln werden", ist sich Trainer Markus Fiedler sicher. Der 39-Jährige hebt lobend hervor: "Er ist ballsicher und verfügt über enorme Spielintelligenz." Zudem werde der 1,99-Meter-Hüne "seine Größe bei Standards gut einbringen können", so Fiedler.

Im Wechsel nach Magdeburg sieht der 13-fache finnische U21-Nationalspieler eine Chance. "Der Club hat enormes Potenzial und ich möchte mit der Unterstützung der grandiosen Fans mithelfen, dass wir alles aus uns herausholen", sagt der defensive Mittelfeldspieler, der 2020 aus der Nachwuchsschmiede von HJK Helsinki zu Eintracht Frankfurt gewechselt war. Nun läuft Hyryläinen mit der Trikotnummer 38 für den 1. FC Magdeburg auf: "Ich freue mich sehr auf den FCM."

Diversen Medienberichten zufolge soll der Transfer des Finnen dem Zweitligisten rund eine Million Euro Ablöse wert gewesen sein. Wie die Plattform "transfermarkt.de" berichtet, sei Hyryläinen damit der teuerste Zugang in der FCM-Geschichte, löst damit Angreifer Martijn Kaars (800.000 Euro Ablöse) ab. Die Elbestädter machten wie gewohnt keine Angaben zu den Ablöse-Modalitäten. Die abgebenden Kraichgauer gaben allerdings allerdings an, sich eine Rückkaufoption vertraglich gesichert zu haben. Auch der Hamburger SV und Espanyol Barcelona sollen am Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.

