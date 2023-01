Ratingen 04/19 schließt am Sonntag seine Testspielreihe ab. – Foto: Patrik Otte

Für Ratingen 04/19 steht die Generalprobe an Mit der Heimpartie am Sonntag gegen den SV Wermelskirchen beenden die Ratinger ihre Testspielreihe, eine Woche später ist der Rückrunden-Auftakt in der Oberliga. Am Donnerstag gab es einen 7:1-Sieg gegen Blau-Weiß Mintard.

Mit der Partie am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Wermelskirchen schließt Ratingen 04/19 seine Testspielreihe gegen Landesligisten vor der eine Woche später beginnenden Rückrunde in der Oberliga ab. Die Generalprobe dafür steigt erneut im Sportpark Götschenbeck bei freiem Eintritt. Zum Testspiel-Start hatten die Ratinger noch 0:1 gegen den SV Eilendorf aus der Landesliga Mittelrhein verloren, allerdings hatten sie davor auch ein üppiges Trainingsprogramm absolviert. Trainer Martin Hasenpflug hatte dessen ungeachtet seine Mannschaft in die Pflicht genommen und gefordert, sie möge in den nächsten Testspielen zeigen, was sie drauf hat.

Am Donnerstagabend wurden diese Worte mit Leben gefüllt: 04/19 schoss den Tabellensechsten der Landesliga Niederrhein, Gruppe 3, Blau-Weiß Mintard, mit 7:1 (4:0) ab, Torjäger Tom Hirsch stellte dabei früh und beachtlich seine Qualitäten unter Beweis: Mit einem lupenreinen Hattrick brachte er sein Team bereits bis zur 23. Minute auf die Siegerstraße. „Er profitiert natürlich von unserer offensiven Spielweise, dass er viele Bälle bekommt, und dankt es uns aber auch mit Toren“, erklärte Hasenpflug. Nabil Jaouadi erhöhte noch vor der Pause, den Ehrentreffer von Mintards Niklas Nett konterten erneut Jaouadi sowie die eingewechselten Leonard Bajraktari und Samed Yesil. Hasenpflug fand: „Das war letztlich ein standesgemäßes Ergebnis und eine Performance, die man als Oberligist gegen einen Landesligisten auch abrufen sollte.“ Nur Pierre Nowitzki spielte dabei durch, sodass möglichst viele Akteure Spielpraxis bekommen konnten. Nur Erkan Ari (erkrankt), Ali Hammoud (Rückkehr aus dem Urlaub) und Luca Paura (Rückkehr nach Dienstreise innerhalb eines dualen Studiums bei der Polizei) wurden nicht eingewechselt. „Wir konnten aus dem Vollen schöpfen“, freute sich Hasenpflug, einzig Noah Jecksties fehlt derzeit noch – der junge Verteidiger war nach seiner Fußverletzung erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, dann aber krank geworden und wird so ab nächster Woche weiter behutsam aufgebaut. Aufgrund der vielen Wechsel gegen Mintard litt naturgemäß mitunter ein wenig der Spielfluss bei den Ratingern, sodass Hasenpflug bemerkte: „Wir haben einige Sachen gut gemacht, haben am Anfang der zweiten Halbzeit aber etwas gebraucht, um wieder reinzukommen: Die ersten 15, 20 Minuten nach dem Seitenwechsel waren nicht gut. Dann haben wir uns aber wieder gefangen und die Sache gut zu Ende gespielt.“ Einer der Einwechselspieler ist komplett neu im Verein: Tijan Saidy Sally ist einer von gleich sieben Spielern, die 04/19 in den vergangenen Tagen verpflichtet hat, um mit der Bezirksliga-Reserve noch das Wunder vom Klassenerhalt in der schwierigen Gruppe 7 zu schaffen. „Tijan ist Spieler der zweiten Mannschaft, macht aber bei uns die Vorbereitung mit, weil wir ihn auch für die Oberliga im Auge behalten wollen“, sagte Hasenpflug über den Mann vom Rather SV.