Für PiPo wird es immer schwieriger

Gegen die direkten Konkurrenten um die Relegationsplätze musste der ATSV Pirkensee-Ponholz zuletzt zweimal als Verlierer das Feld verlassen. Die Tabellensituation hat sich dadurch zugespitzt und der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt nun sieben Punkte. Mit dem TSV Kareth-Lappersdorf II kommt nun aber eine Mannschaft, die man in der Hinrunde schlagen konnte. Laut Dominik Aumeier ist die Stimmung in der Kabine dennoch gut:
FuPa: Nach Deinem Wechsel aus Burglengenfeld spielst Du nun schon seit etwa zehn Jahren beim ATSV. Dabei hast Du natürlich einiges erlebt. Wie hilfreich ist Deine Erfahrung in der aktuellen schwierigen Situation der Mannschaft?
Dominik Aumeier (36): In so einer Phase ist es nie leicht. Die Erfahrung hilft natürlich ein wenig, denn man weiß, dass es immer wieder bergauf geht. Ich versuch einfach weiterzumachen und den Jungs zu zeigen: Kopf hoch, weiterarbeiten – dann kommt das Glück auch wieder zurück.
Mit 36 Jahren bist Du der älteste Spieler im Kader des ATSV. Deine Leistung konntest Du in den letzten Jahren aber immer weiter steigern und Dich in dieser Saison sogar schon zweimal in die Torschützenliste eintragen. Wie schaffst Du es, so fit zu bleiben?
Ja, ist nur ne Zahl, aber ich fühl mich gut. Vielleicht gute Gene oder Frau und Kinder, die mich fit halten. Außerdem macht mir Fußball und der Wettkampf einfach richtig Spaß. Und wenn dann noch Tore dazukommen, umso besser.
Zuletzt gab es zwei unglückliche Niederlagen gegen direkte Konkurrenten. Wie gelingt es Euch, nach solchen Spielen wieder motiviert auf den Platz zu gehen?
Klar, solche Spiele tun weh, vor allem, wenn man weiß, dass mehr drin wäre. Aber momentan läuft es einfach nicht. In der Kabine passt die Stimmung, wir halten zusammen. Aber vielleicht ist die Stimmung auch etwas zu gut für die momentane Situation.
Aktuell befindet Ihr Euch in einer schwierigen Lage, doch im Fußball können sich die Dinge schnell ändern. Wo siehst Du die Mannschaft in fünf Jahren?
Es kommen junge Spieler nach und die müssen gehalten werden. Der Verein ist super aufgestellt, das Umfeld passt – hier wird mit Herz gearbeitet. Wenn wir das beibehalten, kann hier noch richtig was entstehen.
Bis zur Winterpause sind es nun noch drei Spiele. Am Sonntag geht es gegen die zweite Mannschaft des TSV Kareth-Lappersdorf, die Ihr in der Hinrunde schlagen konntet. Wie könnt Ihr diesen Erfolg wiederholen?
Kareth hat eine sehr gute und technisch starke Mannschaft, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass wir sie schlagen können. Wichtig wird sein, dass wir von Anfang an hellwach sind, als Einheit auftreten und unsere Chancen konsequent nutzen. Wenn das klappt, bin ich überzeugt, dass die drei Punkte in PiPo bleiben.