Dominik Aumeier geht mit seiner Erfahrung beim ATSV voran – Foto: Felix Schmautz

Für PiPo wird es immer schwieriger Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen direkte Konkurrenten wird es eng für den ATSV +++ Dominik Aumeier hilft der Mannschaft mit seiner Erfahrung

Gegen die direkten Konkurrenten um die Relegationsplätze musste der ATSV Pirkensee-Ponholz zuletzt zweimal als Verlierer das Feld verlassen. Die Tabellensituation hat sich dadurch zugespitzt und der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt nun sieben Punkte. Mit dem TSV Kareth-Lappersdorf II kommt nun aber eine Mannschaft, die man in der Hinrunde schlagen konnte. Laut Dominik Aumeier ist die Stimmung in der Kabine dennoch gut:

FuPa: Nach Deinem Wechsel aus Burglengenfeld spielst Du nun schon seit etwa zehn Jahren beim ATSV. Dabei hast Du natürlich einiges erlebt. Wie hilfreich ist Deine Erfahrung in der aktuellen schwierigen Situation der Mannschaft? Dominik Aumeier (36): In so einer Phase ist es nie leicht. Die Erfahrung hilft natürlich ein wenig, denn man weiß, dass es immer wieder bergauf geht. Ich versuch einfach weiterzumachen und den Jungs zu zeigen: Kopf hoch, weiterarbeiten – dann kommt das Glück auch wieder zurück.

Mit 36 Jahren bist Du der älteste Spieler im Kader des ATSV. Deine Leistung konntest Du in den letzten Jahren aber immer weiter steigern und Dich in dieser Saison sogar schon zweimal in die Torschützenliste eintragen. Wie schaffst Du es, so fit zu bleiben? Ja, ist nur ne Zahl, aber ich fühl mich gut. Vielleicht gute Gene oder Frau und Kinder, die mich fit halten. Außerdem macht mir Fußball und der Wettkampf einfach richtig Spaß. Und wenn dann noch Tore dazukommen, umso besser.