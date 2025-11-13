„Für Pesch ist jedes Spiel ein Endspiel“ – Otto warnt vor Schlusslicht

Es gibt fußballerische Begegnungen, bei denen die Tabellenkonstellation nur einen Teil der Geschichte erzählt. So auch an diesem zwölften Spieltag: Wenn Schlusslicht FC Pesch den Siegburger SV empfängt, treffen nicht nur Gegensätze aufeinander, sondern auch zwei Trainer, die sich seit vielen Jahren kennen und schätzen.

Pesch hat nach zehn sieglosen Spielen im 0:0 von Weiden endlich wieder ein kleines Lebenszeichen gesetzt. Ein Punkt, der zwar wenig am Tabellenstand ändert, aber intern als dringend benötigter Stabilisator wirkt. Siegburg hingegen reist mit beeindruckenden Zahlen an: Sieben Spiele ungeschlagen, das beste Team der Formtabelle, zuletzt allerdings mit späten Gegentreffern zweimal um den Sieg gebracht.

Adriano Terranova spricht vor dem Duell mit großer Wertschätzung über den Gegner – und über dessen Trainerkollegen Alex Otto, den er seit gemeinsamen Jahren in der Junioren-Mittelrheinliga gut kennt. „Für mich ist Siegburg die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wir haben großen Respekt vor Alex und seinem Team“, sagt Terranova.

Um nicht erneut früh in die Defensive zu geraten, müsse Pesch mutiger auftreten: „Wir müssen verhindern, dass sie uns ihr Spiel aufzwingen, und selbst aktive Ballbesitzphasen entwickeln.“

Personell gibt es zumindest eine gute Nachricht: Furkan Aydin kehrt nach seiner Rot-Sperre in den Kader zurück.

Otto warnt vor „Endspiel-Atmosphäre“ in Pesch

Siegburg reist als klarer Favorit an – doch Trainer Alex Otto warnt ausdrücklich davor, den Gegner nach seiner Tabellensituation zu beurteilen. „Pesch steht mit dem Rücken zur Wand, aber wir werden nicht den Fehler machen und sie unterschätzen“, sagt Otto. „Für sie ist momentan jedes Spiel ein Endspiel – und Endspiele sind immer hoch emotional und hitzig.“

Für die Gäste wird entscheidend sein, von Beginn an Stabilität auszustrahlen und den eigenen Stil durchzubringen. „Es wird darauf ankommen, voll konzentriert zu sein und unseren Fußball mit hoher Intensität auf den Platz zu bringen“, erklärt Otto. Seine Mannschaft produziere genügend Chancen – nun gehe es darum, diese „auch konsequent zu nutzen“.

Personell kann der SSV wieder auf Will McIntosh zurückgreifen, der eine Erkrankung auskuriert hat. Auch Kelana Mahessa steht erstmals nach seinem dreimonatigen Praktikum wieder im Aufgebot. Dagegen fällt Kapitän Enes Yilmaz mit einer Oberschenkelzerrung aus. Hinter Tacki-Sai steht wegen einer Erkrankung ein Fragezeichen.

Klar verteilte Rollen – aber ein Spiel mit Risiken

Dass die Rollen klar verteilt sind, steht außer Frage: Für Siegburg ist es die Gelegenheit, den Anschluss an die Spitzengruppe weiter zu festigen. Für Pesch ist es ein weiterer Versuch, aus dem Tabellenkeller herauszuklettern und wieder Selbstvertrauen zu sammeln.