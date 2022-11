Für Oliver Dönges kann es so nicht weitergehen Teaser KOL WEST: +++ Der Fußball-Kreisoberligist SG Reiskirchen/Niederwetz steckt im Formtief. Der Trainer erklärt im Interview die Gründe und berichtet, ab wann Besserung in Sicht ist +++

WETZLAR - Für Trainer Oliver Dönges und seine Mannschaft wird es in dieser Saison nicht besser. Die Kicker des Fußball-Kreisoberligisten SG Reiskirchen/Niederwetz plagen sich mit allerlei Verletzungen herum. Das hat gravierende Folgen. Die 0:6-Niederlage gegen den SSV Frohnhausen besiegelte die fünfte Pleite in Serie. Nun geht es am Samstag (15 Uhr) auf heimischen Rasen gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Im Interview erzählt der Coach, wie er seine Mannschaft personell einstellt und worauf er hinarbeitet.