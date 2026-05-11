Für Oberstaufen wird die Luft immer dünner

Maxi Betz (links) stürzt die SG Oberstaufen/Stiefenhofen in tiefe Abstiegsgefahr, nachdem er mit der SG Betzigau/Wildpoldsried einen 2:0-Sieg landen konnte. – Foto: Helmut Betz

Im Abstiegskampf der Allgäuer Kreisliga Süd wird für die SG Oberstaufen/Stiefenhofen die Luft immer dünner. Nach dem 0:2 gegen den direkten Rivalen SG Betzigau/Wilpoldsried ist der Rückstand auf den rettenden zwölften Platz bereits auf acht Zähler angewachsen. Tabellenführer FC Oberstdorf gab sich beim FC Blonhofen (2:1) keine Blöße, einen kuriosen Erfolg feierte der Aufstiegsaspirant TSV Seeg-Hopfrau-Eisenberg gegen den SV Mauerstetten.

Erst spät fielen die Tore beim Duell zwischen der SG Oberstaufen/Stiefenhofen und der SG Betzigau/Wildpoldsried. Laurin Sandig erlöste die Gäste in der 83. Minute mit dem Führungstreffer, nur eine Minute später machte Marius Lipp mit dem 2:0 alles klar.

Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 80

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich in einer turbulenten Begegnung mit 3:2 gegen den SV Mauerstetten durch. Christoph Pracht brachte die Gastgeber früh in Führung (6.), ehe Matthias Gast ein Eigentor zum 1:1 (19.) unterlief. Nach dem Seitenwechsel drehte Markus Kees per Foulelfmeter die Partie vorübergehend zugunsten der Mauerstetter (64.). Doch dann wurde es richtig kurios, denn es vielen zwei weitere Eigentore. Bei Male lenkten die Mauerstetter den Ball ins eigene Netz. Erst traf Stefan Moser zum 2:2, dann war Bastian Peukert der Unglücksrabe. In der Nachspielzeit unterlief ihm das Missgeschick, dass den Seegern drei Punkte bescherte.

Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 80

Keine Tore in der ersten Hälfte, dafür reichlich Aufregung nach dem Seitenwechsel gab es beim 2:0-Erfolg des BSK Olympia Neugablonz gegen den FC Füssen. Benjamin Maier brachte den BSK per Handelfmeter in Führung (64.), Enis Özdemir legte nur sechs Minuten später nach. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen: James Lugobola (Neugablonz) sah bereits in der 25. Minute Rot für Neugablonz, in der Nachspielzeit musste dann Simon Mayr vom FC Füssen vom Platz.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 150

Effizient präsentierte sich der Spitzenreiter FC Oberstdorf beim 2:1-Auswärtserfolg beim FC Blonhofen. Marcel Adelhard (43.) und Markus Sichler (45.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Maximilian Zitt verkürzte in der Schlussphase zwar noch für den FC Blonhofen (86.), doch Oberstdorf brachte den Vorsprung über die Zeit.

Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 80

Der TSV Obergünzburg feierte beim SC Untrasried einen souveränen 3:1-Auswärtssieg. Benjamin Dorn stellte mit einem Doppelpack bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg (10./12.). Andreas Hanslick erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, ehe Alexander Gropper kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für Untrasried gelang (89.).

Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 250

Einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg landete der VfB Durach II beim FC Türksport Kempten. Mario Eschbaumer brachte Durach nach knapp einer Stunde in Führung (57.), Manuel Durst erhöhte wenig später auf 2:0 (65.). Cristiano Bialon setzte mit dem dritten Treffer kurz vor Schluss den Schlusspunkt (89.).

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 50

Der TSV Kottern II behielt in einem spannenden Heimspiel gegen den SSV Wertach mit 3:2 die Oberhand. Martin Suntheim brachte die Gäste zunächst in Führung (13.), doch Kaan Üstün gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (42.). Philipp Paskuda drehte die Partie nach einer Stunde, bevor Marius Führer per Foulelfmeter erneut ausglich (71.). Den Siegtreffer erzielte Leon Siegfanz zwei Minuten vor dem Ende.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100