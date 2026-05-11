 2026-05-06T12:44:31.715Z

Der Spieltag

Für Oberstaufen wird die Luft immer dünner

Kreisligist verliert vorentscheidendes Duell gegen die SG Betzigau +++ Drei Eigentore in Seeg +++ FC Oberstdorf gibt sich keine Blöße

von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Maxi Betz (links) stürzt die SG Oberstaufen/Stiefenhofen in tiefe Abstiegsgefahr, nachdem er mit der SG Betzigau/Wildpoldsried einen 2:0-Sieg landen konnte.
Maxi Betz (links) stürzt die SG Oberstaufen/Stiefenhofen in tiefe Abstiegsgefahr, nachdem er mit der SG Betzigau/Wildpoldsried einen 2:0-Sieg landen konnte. – Foto: Helmut Betz

Verlinkte Inhalte

KL Allgäu Süd
Rettenberg
Oberstdorf
TSV Kottern II
VfB Durach II

Im Abstiegskampf der Allgäuer Kreisliga Süd wird für die SG Oberstaufen/Stiefenhofen die Luft immer dünner. Nach dem 0:2 gegen den direkten Rivalen SG Betzigau/Wilpoldsried ist der Rückstand auf den rettenden zwölften Platz bereits auf acht Zähler angewachsen. Tabellenführer FC Oberstdorf gab sich beim FC Blonhofen (2:1) keine Blöße, einen kuriosen Erfolg feierte der Aufstiegsaspirant TSV Seeg-Hopfrau-Eisenberg gegen den SV Mauerstetten.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Oberstaufen/Stiefenhofen
SG Oberstaufen/StiefenhofenSG Oberstaufen/Stiefenhofen
SG Betzigau/Wildpoldsried
SG Betzigau/WildpoldsriedSG Betz/Wil.
0
2

Erst spät fielen die Tore beim Duell zwischen der SG Oberstaufen/Stiefenhofen und der SG Betzigau/Wildpoldsried. Laurin Sandig erlöste die Gäste in der 83. Minute mit dem Führungstreffer, nur eine Minute später machte Marius Lipp mit dem 2:0 alles klar.
Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 80

Sa., 09.05.2026, 12:00 Uhr
TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg
TSV Seeg-Hopferau-EisenbergSeeg-Ho.-Ei.
SV Mauerstetten
SV MauerstettenMauerstetten
3
2

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich in einer turbulenten Begegnung mit 3:2 gegen den SV Mauerstetten durch. Christoph Pracht brachte die Gastgeber früh in Führung (6.), ehe Matthias Gast ein Eigentor zum 1:1 (19.) unterlief. Nach dem Seitenwechsel drehte Markus Kees per Foulelfmeter die Partie vorübergehend zugunsten der Mauerstetter (64.). Doch dann wurde es richtig kurios, denn es vielen zwei weitere Eigentore. Bei Male lenkten die Mauerstetter den Ball ins eigene Netz. Erst traf Stefan Moser zum 2:2, dann war Bastian Peukert der Unglücksrabe. In der Nachspielzeit unterlief ihm das Missgeschick, dass den Seegern drei Punkte bescherte.
Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 80

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
BSK Olympia Neugablonz
BSK Olympia NeugablonzNeugablonz
FC Füssen
FC FüssenFC Füssen
2
0
Abpfiff

Keine Tore in der ersten Hälfte, dafür reichlich Aufregung nach dem Seitenwechsel gab es beim 2:0-Erfolg des BSK Olympia Neugablonz gegen den FC Füssen. Benjamin Maier brachte den BSK per Handelfmeter in Führung (64.), Enis Özdemir legte nur sechs Minuten später nach. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen: James Lugobola (Neugablonz) sah bereits in der 25. Minute Rot für Neugablonz, in der Nachspielzeit musste dann Simon Mayr vom FC Füssen vom Platz.
Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 150

Gestern, 14:00 Uhr
FC Blonhofen
FC BlonhofenBlonhofen
FC Oberstdorf
FC OberstdorfOberstdorf
1
2
Abpfiff

Effizient präsentierte sich der Spitzenreiter FC Oberstdorf beim 2:1-Auswärtserfolg beim FC Blonhofen. Marcel Adelhard (43.) und Markus Sichler (45.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Maximilian Zitt verkürzte in der Schlussphase zwar noch für den FC Blonhofen (86.), doch Oberstdorf brachte den Vorsprung über die Zeit.
Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 80

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SC Untrasried
SC UntrasriedUntrasried
TSV Obergünzburg
TSV ObergünzburgObergünzburg
1
3
Abpfiff

Der TSV Obergünzburg feierte beim SC Untrasried einen souveränen 3:1-Auswärtssieg. Benjamin Dorn stellte mit einem Doppelpack bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg (10./12.). Andreas Hanslick erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, ehe Alexander Gropper kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für Untrasried gelang (89.).
Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 250

Gestern, 15:30 Uhr
FC Türksport Kempten
FC Türksport KemptenTürk Kempten
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach II
0
3
Abpfiff

Einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg landete der VfB Durach II beim FC Türksport Kempten. Mario Eschbaumer brachte Durach nach knapp einer Stunde in Führung (57.), Manuel Durst erhöhte wenig später auf 2:0 (65.). Cristiano Bialon setzte mit dem dritten Treffer kurz vor Schluss den Schlusspunkt (89.).
Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 50

Sa., 09.05.2026, 16:30 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern II
SSV Wertach
SSV WertachSSV Wertach
3
2
Abpfiff

Der TSV Kottern II behielt in einem spannenden Heimspiel gegen den SSV Wertach mit 3:2 die Oberhand. Martin Suntheim brachte die Gäste zunächst in Führung (13.), doch Kaan Üstün gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (42.). Philipp Paskuda drehte die Partie nach einer Stunde, bevor Marius Führer per Foulelfmeter erneut ausglich (71.). Den Siegtreffer erzielte Leon Siegfanz zwei Minuten vor dem Ende.
Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Buching/Trauchgau
TSV Buching/TrauchgauTSV Buching/Trauchgau
FC Rettenberg
FC RettenbergRettenberg
3
0
Abpfiff

Bereits in der ersten Halbzeit entschied der TSV Buching/Trauchgau seine Partie gegen den FC Rettenberg. Sebastian Mathe traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (30./35.), Simon Lang erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (40.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff.
Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 120