Zurück im Aufgebot des TSV Steinbach II: Noah Theis (l.) kann in Griesheim wieder auf Tuchfühlung mit dem Gegenspieler gehen. (© Björn Franz)

Für Neuling TSV Steinbach II müssen langsam mal Punkte her Teaser HL: +++ Tabellenletzter in der Fußball-Hessenliga - das ist nicht das, was die Regionalliga-Reserve möchte. Am Sonntag geht es mit zwei personellen Alternativen zu Viktoria Griesheim +++

HAIGER-STEINBACH - Die Hoffnung lebt weiter. In der Fußball-Hessenliga will der TSV Steinbach II endlich wieder dreifach punkten, um im Abstiegskampf nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren. Seinen nächsten Anlauf zum vierten Saisonsieg unternimmt der Aufsteiger am Sonntag, wenn er um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Hegelsberg bei der SC Viktoria Griesheim gastiert.