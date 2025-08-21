Für Mini-Ablöse: U17-Weltmeister Heide vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Nach einer durchwachsenen letzten Saison war Konstantin Heide in Haching außen vor. In der zweiten Liga wagt der Keeper nun einen Neuanfang.

Unterhaching – Den 2. Dezember 2023 wird Konstantin Heide wohl niemals vergessen. Mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen Frankreich sicherte der Schlussmann der deutschen U17-Auswahl den WM-Sieg. Nach dem Turnier lag ganz Fußball-Deutschland dem damals 17-Jährigen zu Füßen. Nicht wenigen sahen in ihm den legitimen Nachfolger von Manuel Neuer .

Doch wie für den gesamten Verein war es auch für Heide eine Saison zum Vergessen. In 23 Einsätzen spielte der U17-Weltmeister lediglich zweimal zu null. Nur selten konnte der Schlussmann der gewünschte Rückhalt sein. Zusätzlich leistete er sich immer wieder Patzer. In der Rückrunde verlor Heide seinen Stammplatz an Kai Eisele. Am Ende der Saison stieg die SpVgg Unterhaching in die Regionalliga ab.

Bei seiem Heimatverein, der SpVgg Unterhaching, wollte sich Heide stetig weiterentwickeln und somit für höhere Aufgaben empfehlen. Dieser Plan schien zunächst auch aufzugehen. In der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bekam er den Vorzug vor Routinier Rene Vollath, der daraufhin zu Lokalrivale 1860 München wechselte.

Verdrängt von Neuzugang Avdija

In der neuen Spielzeit wollte heute Heide dann neu angreifen. „Ich weiß, dass ich mich konstant verbessern kann und auch will. Ich will meine Qualitäten in Zukunft maximal ausschöpfen. Ich lasse es auf mich zukommen, wie die kommende Saison und meine Zukunft aussehen werden und bin absolut motiviert“, sagte der heute 19-Jährige in der Sommerpause gegenüber dem „Kicker“

In den ersten vier Saisonspielen saß der ehemalige WM-Held auf der Bank. Trainer Sven Bender setzt bislang auf Erion Avdija, der im Sommer von 1860 München kam. Wohl auch, weil ein Abgang Heides zu einem Profi-Klub immer im Raum stand.

Neuanfang bei der Hertha?

Der führt Heide jetzt in die 2. Bundesliga. Wie „Sky“ und „Bild“ übereinstimmend berichten, befindet sich der Schlussmann kurz vor einem Transfer in die Hauptstadt zu Hertha BSC. Die Ablöse beläuft sich laut „Sky“ auf lediglich 50.000 Euro. Diese kann sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen. Der 19-Jährige wird demnach am Donnerstag zum obligatorischen Medizincheck erwartet. Die offizielle Vermeldung des Transfers steht noch aus. Der neue Vertrag soll bis 2028 gültig sein.

Zusätzlich sicherten sich die Hachinger eine Weiterkaufsbeteiligung. Bei den Vorstädtern ist dies eine gängige Methode. Prominentestes Beispiel ist Karim Adeyemi, der dank einer Weiterverkaufsgebühr etwa sechs Millionen Euro in die Hachinger Kassen spülte. Auch bei Torhüter Nico Mantl wurde dieses Modell angewendet. Verglichen mit Adeyemi gelang dem Keeper allerdings nie der ganz große Durchbruch. Nach einigen Zwischenstationen spielt Mantl nun für den portugiesischen Klub FC Arouca.

In Berlin herrschte nach dem Abgang von Robert Kwasigroch, sowie den Verletzungen von Marius Gersbeck und Tim Goller auf der Torwart-Position Handlungsbedarf. Bei der Hertha wird Heide Herausforderer von Stammtorhüter Tjark Ernst. Ob sich der WM-Held in diesem Duell durchsetzen wird? Dass er das Talent dafür hat, ist unbestritten. (ng)