Rückt mehr ins Rahmenlicht: Tizian Schatto ist inzwischen ein lautstarker Antreiber. – Foto: Mayr

„Für mich war Geld nie ein Thema": Tizian Schatto blüht in seinem dritten Jahr beim TSV Murnau auf

Wenn einer das Recht gehabt hätte, nach Geld für seine Dienste als Fußballer zu verlangen, dann Tizian Schatto. Neun Jahre verbrachte er in der Jugend des TSV 1860 München, pendelte praktisch täglich zwischen München und Murnau.

Unzählige tausend Kilometer für den Traum vom Profi. „Mir war klar, ich stecke da 100 Prozent rein, auch wenn die Chance winzig ist“, sagt der 20-Jährige. Für einen Moment grübelte er, ob er sich für ein paar Taler einem Club aus der Landes- oder Bayernliga hingibt. Aber dann sah er, was sich vor ihm in seinem Heimatverein ausbreitete: alle Freunde bei den Heimspielen am Platz oder im Team. Eine Mannschaft mit Zukunft. Und ein Gefühl von Zuhause. Das war vor zwei Jahren bei seiner Rückkehr. Heute sagt Schatto: „In 30 Jahren ist es scheißegal, ob du ein paar Euro mehr bekommen oder eine Liga höher gespielt hast. Hängen bleiben nur die Erinnerungen mit den Jungs.“ Der Außenverteidiger spielt seine dritte Saison bei den Drachen. Inzwischen gehört er zu den Leistungsträgern und zu denen, die was zu sagen haben. Er erklärt das so: Im Sommer verlor der TSV nicht nur verdiente Fußballer, sondern auch kräftige Stimmen. „Ein größerer Umbruch als alle gedacht haben.“ Die Hierarchien flachten ab, neue Anführer wurden gesucht. „Mir war bewusst, dass ich mehr Verantwortung übernehmen will.“ Schatto ist in jeder Hinsicht ein lautstarker Antreiber. Im Training, so hat er’s schon bei den Löwen gehandhabt, geht er stets an die Grenze.

„Dann kommt der Trainer nicht an dir vorbei.“ Bei Spielen tritt er kompromisslos und emotional auf, fährt auch mal seinen Gegner aus den Schuhen, wenn das Spiel es verlangt. Und: Er identifiziert sich mit dem, was in diesem Verein vonstattengeht. „Für mich war Geld nie ein Thema. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Man merkt das bei uns auf dem Platz: Jeder hat Bock auf das Projekt.“ Was seine eigene Leistung betrifft, hat er stark zugelegt. Saison eins in der Bezirksliga brauchte er zum Ankommen. „Hab’ ich ein bisschen unterschätzt“, sagt der 20-Jährige. Tempo und Körperlichkeit nahmen selbst im Vergleich zur U17-Bundesliga nochmals zu. Bei 1860 hatte Schatto zuvor sämtliche Leistungsteams durchlaufen. In einem U9-Spiel in Starnberg – der gegnerische Coach war auch Löwen-Scout – fiel sein Talent auf. 4:4 ging es aus, Schatto traf zweimal per Kopf, danach kam das Interesse der Löwen per E-Mail. Der Murnauer rückte in den Förderkader, wechselte ein Jahr später in die U10 und blieb den Blauen treu.