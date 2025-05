"Für mich sind die Fans der Spieler der Saison"

Für Mittelfeldspieler Max Brandt war das letzte Spiel ein stilles Resümee einer intensiven Spielzeit: „Aktuell ist es schwierig, Worte zu finden. Ich bin ziemlich leer.“ Der 23-Jährige brachte damit die Gemütslage vieler Beteiligter auf den Punkt

Zugleich lobte Brandt ausdrücklich die Unterstützung von den Rängen: „Ganz, ganz großes Kompliment an die Fans. Sie standen immer hinter uns, egal ob wir gewonnen haben oder verloren haben.“ Dass es am Ende noch zum Ausgleich durch Röser reichte, wertete Brandt als „versöhnlichen Abschluss“. Der Blick geht nun nach vorn: „Wir müssen erst mal runterkommen, das ganze verarbeiten was hier passiert ist, was doch schon glaube ich ziemlich anstrengend für alle war und dann sammeln wir uns und greifen wieder an.“