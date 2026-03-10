„Für mich ist er nicht ersetzbar“ - VSV-Routinier Arlt schwer verletzt

Felix Arlt (Nr. 18) hat laut Fupa-Statistik bereits 245 Spiele für Hedendorf/Neukloster absolviert. Foto: Austrian Ben

Pascal Voigt feiert sein Trainerdebüt in Hammah, Felix Arlt wird Hedendorf lange fehlen und D/A IV erobert die Tabellenspitze. Drei Geschichten vom Fußball-Wochenende.

Ende November wurde entschieden, dass Voigt das Team bereits nach der Winterpause übernimmt. Frost wolle aus beruflichen Gründen kürzertreten, hieß es. Als Frost ihn fragte, ob er früher einspringen könne, besprach Voigt dies zunächst mit seiner Familie und gab schließlich grünes Licht.

Trainerdebüt in der Bezirksliga: Eigentlich sollte Pascal Voigt den MTV Hammah erst zur kommenden Saison von Sebastian Frost übernehmen. Doch nun stand der 34-Jährige bereits am Freitag beim 3:3 gegen Stotel erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie - assistiert von Frost.

Voigt ist davon überzeugt, dass der MTV die Klasse halten wird, auch weil sich die Personallage langsam entspannt. Am Wochenende kehrt mit Mike Pye (7 Treffer) der beste Torschütze des Teams zurück. „Er ist enorm wichtig für uns und bringt viel Erfahrung mit“, sagt Voigt.

Vorfreude und Anspannung beim Debüt Ganz neu war die Rolle an der Seitenlinie für ihn allerdings nicht. Von 2023 bis 2025 trainierte Voigt bereits die zweite Mannschaft des MTV. Neben Vorfreude habe er vor seinem Debüt vor allem Anspannung gespürt, wegen der Tabellensituation. Aktuell liegt Hammah zwar drei Plätze, aber nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrang. „Abgesehen von den beiden Spitzenteams ist diese Saison extrem spannend.“



Persönlich möchte er in diesem Jahr mit der Ausbildung zur Trainer-C-Lizenz beginnen und anschließend gleich die B-Lizenz in Angriff nehmen. Doch es gibt noch ein Problem: Der Lehrgang war schnell ausgebucht. Voigt steht jetzt mit den Organisatoren in Kontakt und hofft, doch noch einen Platz zu bekommen.

VSV-Routinier schwer am Knie verletzt

Trainerfrust in der Bezirksliga: Wenn Björn Stobbe über die Partien seiner Mannschaft spricht, ist die personelle Lage selten ein Thema. Doch derzeit kommt der Trainer der VSV Hedendorf/Neukloster nicht daran vorbei. Absagen, Gelbsperren, Urlaube sowie leichtere und schwerere Verletzungen häufen sich. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Fußball hat nicht mehr Priorität eins“, sagt der frustrierte Coach. Woche für Woche muss er improvisieren.

Bezeichnend: Beim 2:1-Erfolg gegen D/A III vor anderthalb Wochen verloren die Hedendorfer gleich zwei Stammkräfte: In der vierten Minute kugelte sich Niklas Ehrenberg die Schulter aus und fällt voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus. Nur fünf Minuten später zog sich Routinier Felix Arlt eine schwere Knieverletzung zu.

Eine genaue Diagnose steht noch aus. Stobbe rechnet aber damit, über das Saisonende hinaus auf den 29-jährigen Mittelfeldspieler verzichten zu müssen. „Er ist schon lange dabei, eine absolute Führungspersönlichkeit, variabel einsetzbar, auch neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner“, erklärt der Trainer. Wie will er so einen ersetzen? „Für mich ist er nicht ersetzbar. Das lässt sich nicht auffangen.“

„Mit diesem Kader ist das eine bombatische Platzierung“

Ganz ohne Lösung ist Stobbe jedoch nicht. Beim jüngsten Last-Minute-Erfolg gegen O/O - ein 3:2 nach 0:2-Rückstand -, den die Mannschaft dem verletzten Arlt widmete, lief im Mittelfeld Fabian Blank (23) aus der zweiten Mannschaft auf. „Ein anderer Spielertyp als Felix. Er hat seine Sache in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht“, sagt Stobbe. „Wir versuchen jetzt, junge Spieler aufzubauen und in Position zu bringen. Fabian ist da unser erster Kandidat.“



Trotz der personellen Probleme steht Hedendorf auf Platz fünf. „Mit diesem Kader ist das eine bombastische Platzierung. Dafür lohnt sich die ganze Arbeit“, sagt Stobbe. Lange genießen kann er die Erfolge jedoch nicht. Er richtet den Blick schnell wieder nach vorn. So saß er auch am Montagabend erneut vor dem Computer und bastelte bereits am Kader für den nächsten Spieltag.



Rückkehrer trifft nach einem Jahr Pause

Topspiel in der 1. Kreisklasse: Die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison ist ohne Zweifel der TuS Harsefeld III. Der sportliche Absteiger der vergangenen Spielzeit war durch Verzicht einiger Teams in der Klasse geblieben und überwinterte völlig überraschend auf Platz zwei. Im Topspiel gegen die SV Drochtersen/Assel IV setzte es jetzt allerdings eine deutliche 0:6-Heimniederlage.

D/A-IV-Spieler Robert Kannappel meldete sich nach einem Jahr Verletzungspause zurück und erzielte gleich einen Treffer. Foto: Brunsch

Im ersten Durchgang vergab die Elf von Trainer Kevin Jahns zunächst noch die Führung, doch spätestens nach dem Doppelschlag zum 3:0 (50.) und 4:0 (51.) war die Partie entschieden. Selbst der ein Jahr aufgrund von Muskelverletzungen ausgefallene Offensivspieler Robert Kannappel reihte sich in die Torschützenliste ein.

Routinier Lars Völker trifft in der Schlussminute

Die Kehdinger spielten sich in einen Rausch und siegten so hoch, dass sie sogar die Tabellenführung übernahmen. Denn gleichzeitig patzte der SV Agathenburg/Dollern zum zweiten Mal in Folge. Gegen den ebenfalls starken FC Oste/Oldendorf II gab es für das Team von Trainer Carsten Junge bereits die dritte Heimniederlage. In der Schlussminute traf O/O-Routinier Lars Völker mit seinem zweiten Treffer zum 2:3.

Heimniederlagen in Derbys gab es für den SV Burweg, der dem TSV Großenwörden 3:4 unterlag, und für den TSV Apensen II, der nach dem 2:3 gegen Ottensen auf dem letzten Platz bleibt. Weitere direkte Abstiegsduelle gewann der TuS Jork (5:4 gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV) und der TSV Wiepenkathen II (2:1 bei Eintracht Immenbeck II).

Ismail Topcu weiterhin bester Torjäger

Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt weiter spannend: Zwischen dem Sechsten Burweg und dem Vorletzten Immenbeck II liegen gerade mal sechs Zähler.

Bester Torschütze der 1. Kreisklasse bleibt Ismail Topcu (FC Oste/Oldendorf II) mit 18 Treffern, vor Burwegs Louis von Ahnen mit 15 Toren. Kurios: Topcu spielt inzwischen in der Oldendorfer Bezirksligamannschaft und trat zum letzten Mal Ende Oktober in der 1. Kreisklasse an.