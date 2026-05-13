„Für mich ist er der absolut beste Spieler dieser Liga“

Comebacker Maurice Matz und Florian John bei Einwechslung

Der VfL Bückeburg feiert gegen den TuS Wagenfeld 1908 einen deutlichen 6:1-Erfolg. Während Co-Trainer Michael Evers von Spielfreude und Intensität spricht, findet Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt deutliche Worte für den eigenen Auftritt.

„Obwohl es eigentlich nur noch um ‚die goldene Ananas geht‘, sind die Jungs aktuell richtig gut drauf“, sagte Co-Trainer Michael Evers nach der Partie. Vor allem die Stimmung und Intensität im Training habe sich auf das Spiel übertragen: „Diese Intensität und Spielfreude konnten wir am Sonntag auch sehr gut ins Spiel gegen Wagenfeld übertragen.“

Der VfL Bückeburg hat im Verfolgerduell der Bezirksliga Hannover Staffel 1 ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den direkten Konkurrenten TuS Wagenfeld 1908 gewann die Mannschaft mit 6:1 und festigte damit den dritten Tabellenplatz.

Von Beginn an dominierte der Gastgeber die Begegnung. Nach ersten Möglichkeiten brachte Marlo Niemann den VfL früh in Führung. „Dabei ist Bastian Evers durchs Mittelfeld gezogen und chipte den Ball über den herauseilenden Keeper hinweg zu Marlo Niemann, der wenig Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken“, schilderte Evers die Szene zum 1:0.

Auch danach blieb Bückeburg tonangebend. „Mit dieser Führung im Rücken marschierten wir weiter Richtung Wagenfelder Gehäuse“, sagte Evers. In der 25. Minute erhöhte Christian Paul Schwier nach einem Angriff durchs Zentrum auf 2:0. Zwar verlor der VfL zwischenzeitlich etwas die Kontrolle, doch kurz vor der Pause sorgte Bjarne-Niels Struckmeier per Foulelfmeter für das 3:0.

Für Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt war insbesondere die erste Stunde der Partie nicht akzeptabel. „Die ersten 60 Minuten waren mit Abstand die schwächsten, die wir in dieser Saison gespielt haben“, sagte er und sprach von einem „kollektiven Versagen“. Gleichzeitig zollte er dem Gegner großen Respekt: „Nach den 27 Spielen, die wir bislang absolviert haben, war das wahrscheinlich die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.“

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Gastgeber fort. „Immer wieder drückten wir Wagenfeld tief in deren Hälfte“, erklärte Evers. Binnen weniger Minuten schraubten Bastian Evers, erneut Christian Paul Schwier und Noah-Mattis Bartke das Ergebnis auf 6:0. Der Treffer von Giorgio Ronzetti zum 1:6 blieb aus Sicht der Gastgeber bedeutungslos. „Der Ehrentreffer durch Ronzetti in der 71. Minute war dann nur noch Ergebniskosmetik.“

Besonders hob Hohnstedt die Leistung von Bastian Evers hervor: „Für mich hat er in dieser Liga eigentlich nichts zu suchen. Für mich ist er der absolut beste Spieler dieser Liga“, sagte der Wagenfelder Trainer. „Er hat zwar nur ein Tor erzielt, aber gefühlt vier weitere vorbereitet.“ Zugleich stellte er klar: „Dass wir nach 60 Minuten mit 0:6 hinten liegen, war deshalb absolut verdient.“

Trotz der deutlichen Niederlage wollte Hohnstedt die bisherige Saisonleistung seines Teams nicht schmälern. „Wir stehen auf Platz fünf, und das ist insgesamt weiterhin eine starke Leistung“, sagte der Trainer. Mit Blick auf die verbleibenden Spiele sprach er von einer „Charakterfrage“, wie seine Mannschaft nun reagiere.

Evers zog derweil ein rundum positives Fazit: „Ein hochverdienter Sieg, der auch, meines Erachtens, in dieser Höhe in Ordnung geht.“ Besonders erfreulich seien zudem die Rückkehrer gewesen: „Besonders erfreulich war, dass sowohl Maurice Matz als auch Florian John nach sehr langer Verletzungspause ihr Comeback feiern konnten.“

Mit nun 56 Punkten behauptet Bückeburg Rang drei, während Wagenfeld nach der deutlichen Niederlage auf Platz fünf zurückfällt.

VfL Bückeburg – TuS Wagenfeld 1908 6:1

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bennet Blaume (78. Maurice Matz), Fynn Marzinowski (75. Justin Sirkov), Kieron Pöhler, Dominik Weiß, Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (78. Florian John), Bastian Evers (57. Kilian-Maurice Zenke), Christian Paul Schwier, Marlo Niemann (61. Jamie Hese) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Marco Babilon (63. Alin-Nicolae Faur), Alexander Nandzik (33. Finn-Arne Plümer), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Felician Günther (38. Jan-Ole Fiedler), Arne Kwasnicki (46. Philipp Nüsmann), Daniel Zimmermann (75. Daniel Umeh Oduweku), Giorgio Ronzetti, Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: Timm Winkler

Tore: 1:0 Marlo Niemann (13.), 2:0 Christian Paul Schwier (25.), 3:0 Bjarne-Niels Struckmeier (45.+6 Foulelfmeter), 4:0 Bastian Evers (49.), 5:0 Christian Paul Schwier (56.), 6:0 Noah-Mattis Bartke (61.), 6:1 Giorgio Ronzetti (71.)