„Für mich ist das Glas heute halb leer“ – Gilching entführt Punkt vom Tabellendritten Raisting

Das liegt vor allem an der Defensive, die schon in der Vorbereitung kaum zu überwinden gewesen war. Rückkehrer Fabio Leutenecker als rechter Außenverteidiger sowie die beiden wiedergenesenen Innenverteidiger Benedikt Kuhn und Lucas Häusler verleihen dem einstigen Landesligisten deutlich mehr Stabilität.

Christian Rodenwald hat hohe Ansprüche an seine Bezirksliga-Fußballer. „Für mich ist das Glas heute halb leer“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 0:0 am Sonntagnachmittag beim SV Raisting. Laut Tabelle waren die drittplatzierten Gastgeber klar favorisiert, doch der TSV zeigt in diesem Jahr bislang ein anderes Gesicht als noch vor der Winterpause.

Das bekamen am Sonntag auch die heimstarken Gastgeber zu spüren. Deren Sturmduo Benedikt Multerer/Vinzenz Wolf war bis auf in einer Szene Mitte der zweiten Halbzeit komplett abgemeldet. Die Raistinger, die erwartungsgemäß auf dem holprigen Platz nur mit hohen Bällen operierten, brachten im gesamten Match keinen vernünftigen Abschluss auf das Tor von Sebastian Hollenzer zustande.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Gäste ebenfalls kaum gute Chancen erspielen konnten. Die größte Gilchinger Möglichkeit vergab Maximilian Hölzl, der den Ball in der Anfangsphase nicht an SVR-Urgestein Urban Schaidhauf im Kasten vorbeibrachte. Marco Brands Solo in den Strafraum blieb für die Hausherren ebenfalls folgenlos, der Ball rauschte rechts vorbei.

Erster Punktgewinn gegen Top-Fünf-Mannschaft: Gilching setzt Aufwärtstrend fort

Nach der Pause bekamen die Gastgeber in einer sehr zerfahrenen Bezirksliga-Partie etwas mehr Oberwasser, daran änderte auch eine Zeitstrafe gegen Raistings Severin Kölbl nach einem harten Foul von hinten an Jonathan Krukow nichts. „Es war einfach schwierig auf dem Platz“, bekannte Rodenwald. Mit hohen Bällen war der robusten Defensive des neuen Tabellenvierten nicht beizukommen.

In der Nachspielzeit bot sich TSV-Neuzugang Benedikt Wiegert eine gute Möglichkeit, doch er lupfte weit über das Tor. Eigentlich mussten die Gäste nur einmal tief durchschnaufen – da aber richtig: Eine Notbremse im Strafraum blieb folgenlos, weil das Schiedsrichtergespann etwas verzögert auf Abseits entschied.

„Ich denke, uns hilft der Punkt mehr als den Raistingern“, resümierte Rodenwald. Im bisherigen Saisonverlauf hatte sein Team gegen keine Mannschaft aus den Top Fünf der Bezirksliga Süd punkten können. Diese Serie ist durchbrochen. Im Heimspiel gegen den neuen Dritten, FC Wacker München, soll am kommenden Sonntag der erste Dreier gegen ein Spitzenteam her. Dann ist auch der am Sonntag rotgesperrte André Gasteiger wieder an Bord. „Man hat schon gemerkt, dass er gefehlt hat“, befand Coach Rodenwald. (toh)