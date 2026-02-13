»Für mich Familie«: Kapitän Schmien hält FC Amberg die Treue

Immer mit vollem Einsatz bei der Sache: Mario Schmien. – Foto: Paul Hofer

Schmien ist ein echtes Eigengewächs beim FC Amberg, trägt er doch bereits seit der U13 das schwarzgelbe Trikot. Heutzutage ist er aus dem Abwehrverbund und als Führungspersönlichkeit der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mit bislang 178 Punktspieleinsätzen für die „Erste“ gehört er zu den einsatzstärksten Spielern der Vereinsgeschichte. In der bisherigen Spielzeit stand Schmien bei allen 20 Punktspielen auf dem Platz. Dabei steuerte er auch drei Tore und zwei Assists bei.



Sportlicher Leiter Roman Reinhardt freut sich über diese „Vertragsverlängerung mit Signalwirkung: Mario ist seit Jahren ein absoluter Fixpunkt bei uns. Als Kapitän übernimmt er Verantwortung, bringt enorme Erfahrung mit und gibt der Mannschaft Stabilität. Wir sind sehr froh, dass er seinen Weg weiter mit uns geht“, betont Reinhardt. Schmien selbst lässt in den sozialen Medien des FCA verlauten: „Der Verein ist für mich Familie: Eltern, Freunde, Helfer. Ich habe hier so vieles erlebt, und solange es körperlich, gesundheitlich und beruflich passt – warum sollte ich aufhören?“ Schmien hat mit der Truppe noch klares sportliches Ziel vor Augen: „Ich fühle mich in einem super Zustand und möchte langfristig mit einem starken, gesunden Umfeld unseren Verein in die Landesliga führen.“



