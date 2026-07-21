Für Meister Bissen und Strassen geht es in die zweite Quali-Runde

Platz 344 in Europa gegen Platz 114: UNA Strassen bekommt es am Donnerstag in der 2.Qualifikationsrunde zur Conference mit dem serbischen Schwergewicht Partizan Belgrad zu tun, das am vergangenen Samstag schon in die erste serbische Liga gestartet ist und für diese zweite Runde gesetzt war. Die Rollen sollten entsprechend klar verteilt sein.
Auch wenn Strassen als einziges luxemburgisches Team in der bisherigen internationalen Saison seine zwei Spiele gewinnen konnte, muss eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Partien gegen La Fiorita (RSM) her, vor allem was das Tempo angeht. Ansonsten wird es sehr schwer gegen den Traditionsverein aus der serbischen Hauptstadt. Auf der anderen Seite wird es an Partizan liegen, das Spiel machen zu müssen, was dem FC UNA entgegenkommen könnte.
Nur bedingt leichter könnte es da am Dienstagabend Atert Bissen haben, das auf das ungarische Team von Györi ETO trifft. Wobei „leicht“ im Europapokal ein relativer Begriff ist, doch Györi ist im Europa-Ranking „nur“ auf Platz 233 zu finden. Genau wie Bissen schied der amtierende ungarische Meister aus der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League aus und darf sich nun in der Vorrunde der Conference League versuchen. Statistisch gesehen ist Bissens erster Gegner auf internationaler Ebene, Klaksvik, stärker als Györi, doch Papier ist bekanntlich geduldig: ungarischer Meister wird man nicht ohne Weiteres. Entsprechend wird Luxemburgs Überraschungsmeister ebenfalls einen schweren Brocken aus dem Weg zu räumen haben.