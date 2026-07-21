Für Meister Bissen und Strassen geht es in die zweite Quali-Runde

Nur bedingt leichter könnte es da am Dienstagabend Atert Bissen haben, das auf das ungarische Team von Györi ETO trifft. Wobei „leicht“ im Europapokal ein relativer Begriff ist, doch Györi ist im Europa-Ranking „nur“ auf Platz 233 zu finden. Genau wie Bissen schied der amtierende ungarische Meister aus der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League aus und darf sich nun in der Vorrunde der Conference League versuchen. Statistisch gesehen ist Bissens erster Gegner auf internationaler Ebene, Klaksvik, stärker als Györi, doch Papier ist bekanntlich geduldig: ungarischer Meister wird man nicht ohne Weiteres. Entsprechend wird Luxemburgs Überraschungsmeister ebenfalls einen schweren Brocken aus dem Weg zu räumen haben.