Für maximal vier Monate: SEF trägt seine Heimspiele beim Lokalrivalen SC Freising aus Rivalen rücken zusammen von Matthias Spanrad · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Das Stadion in der Savoyer Au – Foto: Lehmann

Wegen Renovierungen muss der SE Freising in die Luitpoldanlage ausweichen. Die frühere Rivalität spielt keine Rolle mehr, sagen beide Vereine.

Blickt man in den Archiven auf die Historie des Freisinger Fußballs zurück, wäre diese Vorstellung lange nicht denkbar gewesen: Fußballer in gelb-schwarzen Trikots tragen ihre Heimspiele im Stadion in der Luitpoldanlage aus. Doch genau das wird im kommenden Sommer und Herbst kurzzeitig Realität. Warum? Weil die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising temporär ohne Heimat sind. Asyl gefunden haben sie nur zwei Kilometer isarabwärts, im Stadion des Lokalrivalen SC Freising. Mit der Generation habe ich nichts mehr zu tun. Erik Hillenbrand, Fußballabteilungsleiter des SC Freising, über die frühere Rivalität mit dem SEF.

Nötig gemacht hat den Umzug eine Renovierungsmaßnahme, die den Lerchenfelder Club für mehrere Monate aus der Heimat, dem Erima-Sportpark in der Savoyer Au, vertreiben wird. Die dortige Tartanbahn muss aufwendig renoviert werden (wir haben berichtet), im Gespräch sind mehrere Monate. Bis zu vier könnten es am Ende werden. Und weil die Arbeiten erst Mitte Juni beginnen, genauer gesagt am 15., war schnell klar: Bis zum Start der Vorbereitung Anfang Juli können die Eintracht-Kicker nicht zurück in ihre Heimstätte. Weil aber die Trainingsplätze und auch der Kunstrasen in der Savoyer Au weder für Bezirksliga-Spiele – etwa aufgrund des Abstands zu den Zuschauern, eine BFV-Vorgabe – noch für einen geregelten Kiosk-Betrieb geeignet sind, war der Verein auf der Suche nach einer temporären Heimat. Und diese fand man nun ausgerechnet beim SCF.