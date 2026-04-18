Für maximal vier Monate: SEF trägt seine Heimspiele beim Lokalrivalen SC Freising aus

Wegen Renovierungen muss der SE Freising in die Luitpoldanlage ausweichen. Die frühere Rivalität spielt keine Rolle mehr, sagen beide Vereine.
Blickt man in den Archiven auf die Historie des Freisinger Fußballs zurück, wäre diese Vorstellung lange nicht denkbar gewesen: Fußballer in gelb-schwarzen Trikots tragen ihre Heimspiele im Stadion in der Luitpoldanlage aus. Doch genau das wird im kommenden Sommer und Herbst kurzzeitig Realität. Warum? Weil die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising temporär ohne Heimat sind. Asyl gefunden haben sie nur zwei Kilometer isarabwärts, im Stadion des Lokalrivalen SC Freising.
Mit der Generation habe ich nichts mehr zu tun.
Erik Hillenbrand, Fußballabteilungsleiter des SC Freising, über die frühere Rivalität mit dem SEF.
Nötig gemacht hat den Umzug eine Renovierungsmaßnahme, die den Lerchenfelder Club für mehrere Monate aus der Heimat, dem Erima-Sportpark in der Savoyer Au, vertreiben wird. Die dortige Tartanbahn muss aufwendig renoviert werden (wir haben berichtet), im Gespräch sind mehrere Monate. Bis zu vier könnten es am Ende werden.
Und weil die Arbeiten erst Mitte Juni beginnen, genauer gesagt am 15., war schnell klar: Bis zum Start der Vorbereitung Anfang Juli können die Eintracht-Kicker nicht zurück in ihre Heimstätte. Weil aber die Trainingsplätze und auch der Kunstrasen in der Savoyer Au weder für Bezirksliga-Spiele – etwa aufgrund des Abstands zu den Zuschauern, eine BFV-Vorgabe – noch für einen geregelten Kiosk-Betrieb geeignet sind, war der Verein auf der Suche nach einer temporären Heimat. Und diese fand man nun ausgerechnet beim SCF.
Sportdirektor Andreas Schlechta, der erst seit gut einem Jahr in der Domstadt ist und dementsprechend mit der früheren Rivalität nichts am Hut hat, freut sich über die Lösung: „Das war die naheliegendste und auch sinnvollste“, zeigt er auf, vor allem, wenn eine Stadt wie Freising schon zwei so tolle Stadien habe. Den Austausch mit dem Sportclub hebt Schlechta dabei als sehr positiv hervor: „Das war sogar ein indirektes Angebot des SCF, dass wir dort spielen.“
Vor allem mit Fußballchef Erik Hillenbrand und auch mit den beiden Stellvertretern, Marc Hillenbrand und Rene Kaiser, habe er ein hervorragendes Verhältnis. Und zwar „vom ersten Tag weg“, wie Schlechta betont. Man helfe einander aus, der Sportclub sei auch schon zu Winterspielen auf dem SEF-Kunstrasen zu Gast gewesen. „Einfach und unkompliziert ist alles gelaufen“, so der SEF-Funktionär weiter.
Und die Sportclub-Verantwortlichen? Spartenchef Erik Hillenbrand sieht die Sache ebenfalls recht gelassen. Die Fehde von früher spiele für ihn keine Rolle mehr. „Mit der Generation habe ich nichts mehr zu tun.“ Und über die neuen Verantwortlichen am Roider-Jackl-Weg, insbesondere Abteilungsleiter-Kollege Schlechta, „kann ich nichts Schlechtes sagen“, betont Hillenbrand. Ja, man habe mittlerweile sogar einen hervorragenden Austausch. Und deswegen habe es nichts gegeben, was gegen die Lerchenfelder Gastspiele spreche. Das sei selbstverständlich gewesen. „Jetzt muss nur noch der BFV mitspielen“, sagt Hillenbrand. Denn es geht darum, die Spiele so zu koordinieren, dass an einem Wochenende der SEF und am anderen der SCF zu Hause spielt.