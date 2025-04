Für Mathias Fetsch vom SC Freiburg II ist noch nicht Schluss

Seit dieser Saison läuft Fetsch für den SC Freiburg II in der Fußball-Regionalliga auf und hat im Interview so einiges zu erzählen.

"Mit 36 Jahren da fängt das Leben an … mit 36 Jahren ist noch lange nicht Schluss", lässt sich der Songtext von Udo Jürgens "Mit 66 Jahren" leicht angepasst wunderbar auf Mathias Fetsch übertragen. Der erfahrene Angreifer hat Spaß an der Arbeit und füllt seine Aufgabe als Spieler, Führungskraft und verlängerter Arm seines Trainers Bernhard Weis gewissenhaft aus. Der mehrfache deutsche Juniorennationalspieler ist auch in den Breisgau gekommen, um selbst weiter dazuzulernen. In erster Linie ist der 36-Jährige weiter ein Vollblutfußballer und trifft am Samstag mit dem SC Freiburg II im Dreisamstadion auf den 1. Göppinger SV.