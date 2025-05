Für Maas ein Wochenende (fast) nach Maß

"Ganz klar: Wir wussten nun ganz genau, dass wir bei unserem Spiel in Limbach abliefern mussten - und das ist uns auch dann zum Glück richtig gut gelungen", meinte Maas am Sonntag im Anschluss an den extrem wichtigen 2:0 (1:0)-Erfolg seiner Elf beim Saarlandpokalfinalisten FC Palatia Limbach. Er agierte dabei mit seinem 14. Saisontreffer als der Dosenöffner. "Wir wollten viel über die beiden Außenbahnen spielen und dann gefährlich in die Mitte hineinflanken", sagte Maas. Dies sei beim 0:1 perfekt gelungen, als Kilian Staroscik sehenswert flankte und Maas den Ball per Kopf überlegt im langen Eck versenkte (39. Minute). Im zweiten Durchgang machte dann Pascal Piontek mit seinem mittlerweile bereits 21. Saisontor den Sack zu (79.).

Nun kommt es also am letzten Saisonspieltag zwischen den Wiesbachern und den einen Zähler zurückliegenden Jägersburgern zum absoluten Showdown. Gespielt wird an diesem Mittwoch, 21. Mai, um 19 Uhr. Die Wiesbacher sind dabei daheim gegen den Tabellenzehnten TuS Herrensohr der klare Favorit und könnten durch einen Sieg den direkten Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar perfekt machen. Allerdings warnt Maas vorm Gegner und meint: "Das ist eine richtig gute Mannschaft, gegen die wir bereits in der Vergangenheit unsere Probleme hatten und die uns mit Sicherheit alles abverlangen wird." Sollte die Hertha gewinnen und auf direktem Wege aufsteigen, wird anschließend in Wiesbach die Nacht zum Tage gemacht. Aber Vorsicht: Erlaubt sich der Spitzenreiter einen Ausrutscher, könnten die Jägersburger durch einen Heimsieg gegen die Elversberger noch auf den allerletzen Drücker an der Hertha vorbeiziehen. Und wenn Wiesbach verliert und Jägersburg zeitgleich unentschieden spielt, wären beide Mannschaften punktgleich. Dann zählt kein direkter Vergleich, sondern es würde auf neutralem Platz ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft ausgetragen. Der Gewinner steigt dann direkt auf, während der Verlierer an der Aufstiegsrelegation teilnimmt - es ist also am Mittwoch für reichlich Spannung gesorgt. Zuschauer mit Herzschrittmacher sollten daher besser zuhause bleiben.