Für krebskranke Kinder: Benefiz-Turnier im Bolzwerk Am 1. Februar geht in Spiegelau der 1. Wüstenrot-Cup zugunsten erkrankter Kids über die Bühne

Es ist ein ganz besonderes und nicht alltägliches Event: Am 1. Februar (Beginn: 12 Uhr) findet im Bolzwerk Spiegelau auf dem dortigen Indoor-Kunstrasenspielfeld ein Benefizturnier statt. Die kompletten Einnahmen und Spenden des Wettbewerbs kommen krebskranken Kindern aus der Umgebung zugute.

"Den Gedanken, ein solches Benefizturnier zu generieren, kam von meinem Arbeitskollegen Samir Sejdic und mir. Da wir im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit, unserer privaten Kontakte und Familien tief in der Region verwurzelt sind, wollen wir einfach auch mal etwas zurückgeben und zudem kranken Kindern helfen, die nicht unbekümmert aufwachsen können und die ein schweres Schicksal meistern müssen", lässt Arian Berisha wissen. Der 25-jährige ist Bezirksliga-Fußballer beim SV Hofkirchen und beruflich bei der Wüstenrot Bausparkasse, die Hauptsponsor und Namensgeber des "Wüstenrot-Cup" ist.















Mitspielen kann grundsätzlich jeder, der Lust und Laune dazu hat. "Egal ob Stammtische, Betriebe, Behörden, Freizeit- oder Vereinsmannschaften. Alle sind ganz herzlich zu diesem Turnier eingeladen und es gibt auch keine Passpflicht und Altersbegrenzungen", informiert Berisha, der hofft, dass das Event gut angenommen wird: "Wir wollen Spaß haben, einen tollen Nachmittag haben und ein geiles Turnier mit möglichst vielen Teilnehmern aufziehen. Das Wichtigste ist aber, dass eine hoffentlich stattliche Summe für die betroffenen Kinder zusammenkommt und wir diese damit bestmöglich unterstützen können."













Anmeldungen sind bis zum 25. Januar möglich. Gespielt wird auf dem modernen Kunstgrün mit einem Keeper und vier Feldspielern sowie beliebig vielen Ersatzleuten. Die Startgebühr beträgt pro Team 100 Euro. Interessenten können sich entweder telefonisch (0178/5791260 oder 0176/21938729) oder per WhatsApp-Nachricht melden.





