Der FC Kosova hat noch Chancen auf den Aufstieg - muss aber im Topspiel auf jeden Fall gewinnen.

Für Kosova geht es um alles oder nichts Dem Landesligisten FC Kosova droht beim Topspiel bei der Holzheimer SG das Ende aller Aufstiegshoffnungen.

In der Landesliga sind am Samstagnachmittag alle Augen nach Holzheim gerichtet. Im Topspiel zwischen der gastgebenden Holzheimer SG und dem FC Kosova könnte schon eine Vorentscheidung um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein fallen. Setzt die HSG ihren Erfolgslauf vor eigenem Publikum fort, dann dürfte es das mit den Aufstiegsträumen für Kosova gewesen sein. Für das Team von Interimstrainer Shiqeri Alili heißt es demnach: Verlieren verboten!

Morgen, 16:15 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 16:15 live PUSH Beim Blick auf die „Formtabelle“ muss den Anhängern des FCK allerdings angst und bange werden. Diese führt die zuletzt sechsmal in Folge siegreiche Holzheimer SG an. Kosova belegt in diesem inoffiziellen Ranking mit nur einem Zähler aus den letzten fünf Partien den letzten Platz.

Es ist zum einen die Schwächephase des Aufsteigers aus Benrath, die Holzheim überhaupt noch einmal in das Aufstiegsrennen katapultierte. Aber natürlich hat der Klub aus dem Neusser Raum, der vor dieser Saison als Topfavorit auf den Aufstieg gehandelt wurde, in den letzten Wochen auch selbst einiges dafür getan, um sich in eine derart gute Ausgangsituation zu bringen. Unter Trainer Jesco Neumann ruft der Tabellenzweite inzwischen im Kollektiv das Potenzial ab, was die Namen seiner Einzelspieler schon immer versprachen. Selbst der regionalligaerfahrene Mike Odenthal scheint im Saisonschlussspurt wieder seine Form gefunden zu haben. Keine Frage: Die im November des vergangenen Jahres getroffene Entscheidung, den Trainer zu wechseln, hat sich aus Holzheimer Sicht ausgezahlt. Kosova unter Zugzwang