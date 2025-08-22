Für Kosova geht es Schlag auf Schlag, Aufsteiger-Derby in Solingen

Der 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, geht direkt spannend weiter, weil der SC Union Nettetal im Absteiger-Duell auf den TVD Velbert trifft. Nach der TuRU-Pleite geht es für den FC Kosova Düsseldorf im Topspiel beim FC Remscheid weiter. Außerdem verspricht das Derby zwischen den beiden Aufsteigern 1. SpVg Solingen-Wald 03 und TSV Solingen Spannung.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert