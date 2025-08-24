Die 13 brachte ihm kein Glück: Einen Bad Wörishofener Abschluss lenkte Königsbrunns Laurent Kuci (rotes Trikot/Nr. 13) ins eigene Tor. – Foto: Robert Prestele

Für Königsbrunn läuft es nicht rund Der Bezirksligist unterliegt in Bad Wörishofen +++ Kaufering muss die erste Saisonniederlage hinnehmen +++ Bobingen setzt seine Siegesserie fort +++ Langerringen kann in Babenhausen dreifach punkten +++ Lagerlechfeld kassiert in Germaringen eine deutliche Niederlage

Für den FC Königsbrunn sind es im Moment harte Zeiten. Die Ersatzbank wird immer überschaubarer und auf dem Platz läuft es nicht rund. Nach der unglücklichen Niederlage in Mering folgte jetzt ein schwacher Auftritt in Bad Wörishofen. Besser läuft es für den TSV Bobingen. Mit dem fünften Sieg in Folge unterstreichen die Bobinger, dass sie in dieser Saison etwas vorhaben. Und auch Aufsteiger Langerringen kommt langsam in Tritt. Zweimal hintereinander drei Punkte sind der Lohn. Lagerlechfeld muss gegen den Tabellenzweiten Germaringen eine deutliche Klatsche hinnehmen. Jetzt hat es auch den VfL Kaufering erwischt: In Egg an der Günz musste das Team von Trainer Franco Simon die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Besonders ärgerlich: Ab der 47. Minute waren die Kauferinger in Überzahl, konnten diese aber nicht nutzen.

Mit ausgedünnter Ersatzbank trat der FCK zum Auswärtsspiel in Bad Wörishofen an. Dass Königsbrunn bereits in der vierten Spielminute ein Gegentor hinnehmen musste, hatte allerdings nichts mit Personalnot zu tun. Vielmehr war es so, dass Bad Wörishofen von der ersten Sekunde an hellwach agierte, während die Königsbrunner gedanklich noch in der Kabine weilten. Die Abwehr konnte den ersten Angriff der Gastgeber nicht klären und am Ende fälsche Laurent Kuci ins eigene Tor ab. Während die Allgäuer immer wieder gefährlich wurden, verpuffte das Offensivspiel der Königsbrunner meist im Nirgendwo. In der zweiten Halbzeit wurde der FC dann stärker und erzeigte mehr Druck. Außer ein paar Halbchancen sprang aber nicht viel heraus. Die gefährlicheren Gelegenheiten hatte wieder der FC Bad Wörishofen. Mehrfach sorgte FC-Torhüter Nico Hopfenzitz mit tollen Paraden, dass es bei der knappen 1:0-Führung der Gastgeber blieb. Glück hatte der FC dann kurz vor Schluss. Nachdem er in der letzten Spielminute rüde gefoult wurde, ließ sich Tugay Demir zu einer Tätlichkeit hinreißen. Schiedsrichter Emmeran Schöller ließ Gnade vor Recht ergehen und zeigte nur Gelb-Rot. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 186

Tor: 1:0 Laurent Kuci (4. Eigentor)

Gelb-Rot: Tugay Demir (95./FC Königsbrunn)

Im Stadion am Mühlsteig dominierte der FC Thalhofen sein Heimspiel gegen den TV Erkheim mit 4:2. Nicolas Steger eröffnete in der 7. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Nico Beutel. Beutel war auch an den nächsten zwei Treffern beteiligt: In der 41. Minute erhöhte Marvin Wahler auf 2:0, bevor Beutel selbst kurz vor der Halbzeit auf 3:0 stellte. Robin Thiel sorgte in der 52. Minute für das 4:0. Alexander Ammann erzielte in der 75. Minute das erste Tor für Erkheim, gefolgt von Roland Wohnlich in der 85. Minute. Cedric Wahler sah in der 78. Minute die Rote Karte, während Lukas Sippel in der 88. Minute eine Zeitstrafe erhielt.

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Nicolas Steger (7.), 2:0 Marvin Wahler (41.), 3:0 Nico Beutel (45.+1), 4:0 Robin Thiel (52.), 4:1 Alexander Ammann (75.), 4:2 Roland Wohnlich (85.)

Rot: Cedric Wahler (78./FC Thalhofen)

Von Beginn an war es ein hart umkämpftes Spiel, beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie schnell in Führung gehen wollten. Doch immer wieder kamen die letzten Pässe nicht an oder man blieb in der gegnerischen Abwehr hängen – so ging es torlos in die Pause. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit ziemlich schnell. Schon in der 47. Minute sah Eggs Jan Binder die Ampelkarte und Kaufering war in Überzahl. Ehe sich der VfL darauf einstellen konnte, fiel aber schon die Egger Führung in der 50. Minute durch Manuel Schedel. Kaufering steckte das Gegentor gut weg und machte im Anschluss mehr Druck, doch Egg verteidigte leidenschaftlich. Chancen zum Ausgleich waren da, wurden aber vergeben. Stattdessen gelang Egg mit einem seiner wenigen Angriffe auch noch durch Bruno da Rocha Coval das 2:0 (68.). In der 81. Minute war es für die Kauferinger auch mit der Überzahl vorbei – Malik Belakhal sah ebenfalls die Ampelkarte. Auch wenn der VfL noch alles versuchte - die erste Saisonniederlage konnte nicht verhindert werden. (Messelhäuser) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Manuel Schedel (50.), 2:0 Bruno da Rocha Coval (68.)

Gelb-Rot: Jan Binder (47./SV Egg an der Günz)

Gelb-Rot: Malik Belakhal (81./VfL Kaufering)

Kaufbeuren feierte einen glücklichen 2:1-Sieg gegen den SV Mering. Während die Gäste gute Möglichkeiten vergaben, war der SVK im Abschluss effizient. Jonas Niemi brachte Mering in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Robin Conrad hatte nur drei Minuten später die passende Antwort und glich zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren mit veränderter Taktik aus der Kabine. Sie standen tief und bauten auf Konter. Der Siegtreffer für Kaufbeuren fiel in der 87. Minute durch Martin Singer, der aus spitzem Winkel über den Innenpfosten in Tor traf. SVK-Sportchef Thomas Neumann analysierte: „Glücklich, aber nicht unverdient.“

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jonas Niemi (24.), 1:1 Robin Conrad (27.), 2:1 Martin Singer (87.)

Nach einer guten ersten Halbzeit lag die SpVgg Lagerlechfeld zur Pause durch einen Treffer von Germaringens Julian Renz (35.) nur mit 1:0 zurück. Nach der Halbzeit versuchten die Lechfeldkicker dann in altgewohnter Manier den Rückstand zu egalisieren. Doch gegen den starken SVO Germaringen klappte das nicht. Trotz einiger guter Chancen musste das Team von Daniel Raffler in der 50. Minute das 2:0 durch Timo Wörz hinnehmen. In der 62. Minute traf dann Luca Katzer zum 3:0 und in der 89. Spielminute war es wieder Katzer, der mit seinem zweiten Tor den 4:0-Endstand herstellte. Hätte Lechfelds Torwart Mario Pachera in der Nachspielzeit nicht noch einen Elfmeter parieren können, wäre die Packung für Lagerlechfeld am Ende noch deutlicher ausgefallen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jennifer Stützel - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Julian Renz (35.), 2:0 Timo Wörz (50.), 3:0 Luca Katzer (62.), 4:0 Luca Katzer (89.)

Besondere Vorkommnisse: Elia Picierro (SVO Germaringen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mario Pachera (90.).

In der 53. Minute brachte Robin Fetterer die Gäste per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Adrian Krieger in Führung. Legau kämpfte sich zurück und erzielte in der 81. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Alexander Schwarz nach Vorarbeit von Jonas Prestele, den Ausgleich. In der Schlussphase wurde Johannes Heinle vom FC Wiggensbach mit einer Zeitstrafe bestraft, was die Gäste in der Defensive schwächte.

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Robin Fetterer (53.), 1:1 Alexander Schwarz (81. Foulelfmeter)

Langerringen muss zwei Elfmeter hinnehmen, gewinnt am Ende aber trotzdem. Bereits in der ersten Spielminute zeigte Schiedsrichter Alexander Maier auf den Punkt. Babenhausens Steffen Graf verwandelte zur 1:0-Führung der Gastgeber. Doch es dauert nur bis zur neunten Minute, ehe Thomas Daniel den Ausgleich herstellte. Nur zwei Minuten später brachte Daniel Böckle die Gäste dann in Führung. So ging es in die Pause. In der 54. Minute traf Joshua Hieber zum 1:3 und schließlich Michael Wagnleitner zum 1:4 (64.) Den Schlusspunkt der Partie setzte dann wieder Steffen Graf, der in der 87. Spielminute den zweiten Strafstoß für Babenhausen verwandelte. So konnte Langerringens Co-Trainer Peter Hafner, der erneut Chefcoach Sebastian Korner an der Seitenlinie vertrat, im zweiten Spiel den zweiten Sieg einfahren. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Steffen Graf (1. Foulelfmeter), 1:1 Thomas Daniel (9.), 1:2 Daniel Böckle (13.), 1:3 Joshua Hieber (54.), 1:4 Michael Wagnleitner (64.), 2:4 Steffen Graf (87. Foulelfmeter)