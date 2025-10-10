Für Kirchheimer SC ist Sprung unter ersten Sechs drin

Trainer Steven Toy fordert vor dem Auswärtsspiel beim FC Schwabing mehr Kontinuität von seiner Mannschaft und blickt optimistisch voraus.

Immer wieder mal haben die Fußballer des Kirchheimer SC in dieser Saison den Blick auf einen Platz im oberen Tabellendrittel der Landesliga gerichtet, immer wieder gab es Rückschläge – wie zum Beispiel durch das 0:1 in Freilassing oder das 2:5 in Kastl. Auch mit einem Sieg beim FC Schwabing (Sonntag, 12.30 Uhr) könnte der Sprung unter die ersten Sechs womöglich gelingen. Trainer Steven Toy sagt dazu augenzwinkernd: „Schwabing hat bisher noch kein Heimspiel verloren, wäre doch schön, wenn wir die Ersten sein könnten, die dafür sorgen.“ Die Pflichtspiel-Bilanz der beiden Kontrahenten spricht mit drei Siegen in vier Partien für den KSC, der allerdings beim 2:2 in der vergangenen Saison haarscharf an einer Auswärtsniederlage vorbeischrammte.

Im Moment hat der Tabellendritte Schwabing vier Punkte (28) mehr auf dem Konto als die Kirchheimer (24) und lässt vor eigenem Publikum gerne mal mit Last-Minute-Siegen aufhorchen – wie beim 4:3 gegen den FC Wacker München oder wie beim 2:1 in der Vorwoche gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach – auch der 2:2-Ausgleich gegen den ESV Freilassing fiel in der Nachspielzeit. „Die Mannschaft bleibt dran und glaubt an sich, das ist bemerkenswert“, sagt Toy. Obendrein brachte das Team von Steven Zepeda dem souveränen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II die bis dato einzige Niederlage (1:2) bei, und das auch noch auswärts. „Aber wir müssen uns nicht verstecken“, ist Toy sicher: „Ich weiß, was in der Mannschaft steckt – wir brauchen nur mehr Kontinuität, mehr Konstanz in unseren Leistungen.“

Obwohl wie in vielen anderen Mannschaften auch beim KSC einige Spieler kränkeln – die Einsätze von Matthias Ecker, Marco Flohrs, Florian Rädler und Leon Reilhac sind daher fraglich –, sieht Toy den Kader gut aufgestellt. Nuyan Karsak (Urlaub) fehlt zwar, dafür kehren aber Raphael Schneider (nach Rot-Sperre) und Sami Benrabh (wieder gesund) zurück. Marinus Bachleitner war beim 5:1 gegen den SVN München zu einem Kurzeinsatz gekommen, sammelte dann weitere Spielpraxis in der Reserve und hofft auf seinen ersten Startelf-Einsatz seit dem 13. August. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Zielke, Ereiz (Bachleitner), Schneider, Sailer Fidalgo – Köhler, Benrabh, Mauerer – Sako, Schmöller, Reilhac