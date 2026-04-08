Für Kinderschutz: SV Uedesheim verzichtet auf Trikotwerbung In der Jugend des SV Uedesheim wird künftig bewusst auf klassische Trikotwerbung verzichtet. Statt eines Sponsors steht das Logo von „Kids Care“, einem Projekt des Kinderschutzbundes Düsseldorf und Fortuna Düsseldorf, auf der Brust.rn von SV Uedesheim / Conrad Mummert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Jugendtrikot des SV Uedesheim mit Kids Care-Logo. – Foto: SVU

Gemeinsam mit Kids Care – einem Projekt des Kinderschutzbundes Düsseldorf, der Fortuna Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf und des Stadtsportbundes Düsseldorf – gehen die ersten Jugendteams des SV Uedesheim nach den Osterferien einen neuen Weg.

Die Mannschaften laufen künftig ohne klassisches Sponsorlogo auf. Stattdessen prangt das Logo von Kids Care auf der Brust. Damit verändert der Verein die Logik der Trikotfläche grundlegend: Im Mittelpunkt steht nicht mehr Werbung, sondern Verantwortung für Kinder und Jugendliche sowie deren Schutz im Sport. Auf klassische Trikotwerbung wird bewusst verzichtet. Gleichzeitig unterstützt der Verein das Projekt mit einem fortlaufenden Spenden-Commitment. Was im Profifußball mit UNICEF beim FC Barcelona funktioniert hat, wird hier auf lokaler Ebene übertragen – und Haltung sichtbar gemacht.

„Kinderschutz ist für uns keine Randnotiz, sondern Haltung – deshalb steht er bei uns auf der Brust“, sagt Conrad Mummert, Jugendleiter Fußball und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des SV Uedesheim. Kinderschutz fest im Verein verankert Der SV Uedesheim ist seit Oktober 2025 Teil des Kids Care-Programms und baut den Kinderschutz systematisch aus – mit klaren Regeln, geschulten Coaches und festen Ansprechpartnern. Das Thema ist inzwischen auch in der Satzung verankert.