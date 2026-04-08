Für Kinderschutz: SV Uedesheim verzichtet auf Trikotwerbung

Gemeinsam mit Kids Care – einem Projekt des Kinderschutzbundes Düsseldorf, der Fortuna Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf und des Stadtsportbundes Düsseldorf – gehen die ersten Jugendteams des SV Uedesheim nach den Osterferien einen neuen Weg.
Die Mannschaften laufen künftig ohne klassisches Sponsorlogo auf. Stattdessen prangt das Logo von Kids Care auf der Brust. Damit verändert der Verein die Logik der Trikotfläche grundlegend: Im Mittelpunkt steht nicht mehr Werbung, sondern Verantwortung für Kinder und Jugendliche sowie deren Schutz im Sport.
Auf klassische Trikotwerbung wird bewusst verzichtet. Gleichzeitig unterstützt der Verein das Projekt mit einem fortlaufenden Spenden-Commitment. Was im Profifußball mit UNICEF beim FC Barcelona funktioniert hat, wird hier auf lokaler Ebene übertragen – und Haltung sichtbar gemacht.
„Kinderschutz ist für uns keine Randnotiz, sondern Haltung – deshalb steht er bei uns auf der Brust“, sagt Conrad Mummert, Jugendleiter Fußball und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des SV Uedesheim.
Der SV Uedesheim ist seit Oktober 2025 Teil des Kids Care-Programms und baut den Kinderschutz systematisch aus – mit klaren Regeln, geschulten Coaches und festen Ansprechpartnern. Das Thema ist inzwischen auch in der Satzung verankert.
„Der SV Uedesheim zeigt, wie Kinder- und Jugendschutz im Verein konkret umgesetzt werden kann – mit klaren Strukturen, qualifizierten Coaches und einer Haltung, die im Alltag gelebt wird“, sagt Bettina Erlbruch, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Düsseldorf.
Auch von kommunaler Seite gibt es Lob: „Kinderschutz sollte ein zentrales Thema für die Sportvereine sein. Der SV Uedesheim zeigt mit seiner Initiative Verantwortung und schafft klare Strukturen, die im Alltag gelebt werden können – das ist ein starkes Signal“, ergänzt Claudia Ledzbor, Leiterin des Sportamtes der Stadt Neuss.
Finanziert wird das Konzept über das sogenannte Starkmacher-Modell. Unterstützer fördern die Jugendarbeit gezielt – nicht über klassische Werbung, sondern über Spenden und Sponsoring mit Sichtbarkeit im Vereinsumfeld. Die Mittel fließen direkt in Qualität, Entwicklung und Sicherheit.
„Mit der Präsenz von Kids Care auf den Trikots setzt der SV Uedesheim ein tolles Zeichen und zeigt, wie man Verantwortung sichtbar macht – das kann für viele andere Vereine ein echter Impuls sein“, sagt Oliver Fink, Schirmherr von Kids Care und ehemaliger Kapitän von Fortuna Düsseldorf.
Der offizielle Start ist am 10. April 2026 um 15 Uhr beim Osterferien-Camp der Fortuna-Fußballschule in Uedesheim geplant. Danach werden die ersten Teams in den neuen Trikots auflaufen – und mehr tragen als ein Trikot.