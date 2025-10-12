Für Kai - Platten gegen Minderlittgen "endet" 2:2

Da die wesentlichen Dinge dieses Spiels außerhalb von sportlichem Erfolg stehen sei das sportliche auch relativ schnell abgehandelt. Auf schwierigen Platzverhältnissen lieferten sich beide Mannschaften ein gutes, umkämpftes und spannendes Fußballspiel. Obwohl es auf beiden Seiten gute Chancen gab ging das Spiel mit einem 0:0 in die Pause, aus der die Gäste dann besser kamen. Klein rettete dem TuS zunächst mit starken Paraden die "Null", ehe er dann in der 61. Minute bei einem Heber von Pick machtlos war. Der Ausgleich folgte fünf Minuten später per Foulelfmeter. Licht zieht in den Strafraum und wird von Läsch zu Fall gebracht. Neumann Morbach schickt den Torwart in die falsche Ecke und verwandelt halbhoch. Sörtz vergab nach 71 Minuten die große Gelegenheit zur Führung, als er nach scharfer Hereingabe von Güth über das Tor köpfte. Auf der anderen Seite konnten die Gäste erneut in Führung gehen. Ein langer Ball in den Strafraum kommt per Kopf zu Stolz, der aus spitzem Winkel verwandelt (73.). Güth konnte für Platten nach 81 Minuten nur den Innenpfosten treffen. Bis hierhin ahnte noch niemand wie die Partie hier zu ende gehen sollte.

Platten leitet einen Angriff ein, Licht möchte sich den Ball im Mittelkreis per Kopf vorlegen und wird von Stolz mit voller Wucht im Gesicht getroffen. Ein brutales Foul, für das man Stolz aber wohl keine Absicht unterstellen sollte. Es folgte eine lange Behandlungspause. Ein großer Dank gilt hier allen Helferinnen und Helfern mit medizinischen Kenntnissen, die versuchten zu retten was nach jetzigem Wissen nicht mehr zu retten war. Leider hat Kai Licht hier schwere Frakturen im Gesicht erlitten. Auf diesem Weg die allerbesten Genesungswünsche für einen zu jederzeit fairen und vorbildlichen Sportler. Nachdem Stolz mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde und Kai Licht vom Feld gebracht wurde um unter weiterer Betreuung durch medizinische Kräfte auf den Rettungswagen zu warten wurde die Partie erneut angepfiffen. Es war infolge der Behandlung mit einer üppigen Nachspielzeit zu rechnen. Platten legte nochmal zu, wollte auch für den verletzten Mannschaftskameraden alles reinwerfen und wurde belohnt. Nach einer geklärten Ecke leitet Weigelt den Ball zu Steinbach, der aus 9 Metern flach zum Ausgleich verwandelt. Ging hier sogar noch mehr? Platten wieder im Angriff, große Konterchance für Minderlittgen, die durch eine Grätsche von Kopp vereitelt wurde. Die Gäste nun außer sich, da der Elfmeterpfiff ausblieb. Läsch konnte sich nicht beruhigen und erhielt wegen Meckern die gelb-rote Karte. Drei bis vier Minuten sind bestimmt noch nachzuspielen und Platten wäre mit zwei Spielern in Überzahl. Tumulte, Diskussionen. Die Gäste fühlten sich derart benachteiligt, wollen das Feld verlassen und die Partie nicht zu Ende spielen. Abpfiff des Schiedsrichters. Deutlich zu früh. Dennoch kochte die Lage völlig über. Mittelfinger Richtung Plattener Zuschauer, gar ein Wurf mit der Linienrichterfahne wurde angesetzt. Dazu zeugt ein Loch in der Türe der Gastkabine von völligem Kontrollverlust.

Während all dieser Entgleisungen wartet der ärmste Mann des Abends immer noch auf den Rettungswagen.... Werde schnell und vor allem vollständig gesund Kai!