Für Kai Evers bleibt der Aufstieg des KFC Uerdingen das Ziel Der Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen ist mit sich und der Mannschaft unzufrieden. Doch er rückt nicht etwa vom Aufstieg als Saisonziel ab und sieht durchaus die Chance, es in der Rückrunde noch zu erreichen.

Das hat er auch heute noch, doch erhofft er sich eine deutliche Steigerung in der Rückrunde. „Es war bislang nicht das, was sich viele erhofft haben. Schließlich hat man viele namhafte, erfahrene Spieler geholt“, sagt er. „Auch ich bin nicht an mein Leistungslimit heran gekommen, vielleicht nur vereinzelt. Das muss ich mir ankreiden.“

Ein Muskelfaserriss im Oktober setzte ihn außer Gefecht und plötzlich saß er auf der Bank, da die Mannschaft dreimal in Folge gewonnen hatte. Er kämpfte sich wieder ins Team, doch musste er auf der für ihn ungewohnten Position des rechten Verteidigers aushelfen, was überhaupt nicht funktionierte. „Da wurde ich gebraucht, aber es ist sicherlich nicht meine beste Position“, sagt er rückblickend.

Im neuen Jahr will er seinen Platz im Zentrum behaupten. „Jetzt müssen wir erst mal runter kommen und den Akku aufladen. Jeder im Verein verfolgt ein Ziel, dafür arbeiten wir ab dem 4. Januar, damit wir eine konstante Rückrunde spielen.“ Das dies in der Hinserie nicht der Fall gewesen sei, habe weder am Trainer noch an der Taktik oder dem System gelegen. „Wenn jeder weiß, welche Aufgabe er hat und diese auch umsetzt, dann sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen.“

Auch der Druck von außen sei nicht zu groß. „Jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er einen Vertrag beim KFC Uerdingen unterschreibt, dass es hier eine große Tradition und überragende Fans gibt, die uns pushen. Es muss doch ein Anreiz sein, für so einen Verein zu spielen.“

Evers seht auch keinen Grund, die Zielsetzung zu korrigieren. „Es sind noch 20 Spiele zu absolvieren und 60 Punkte zu vergeben. Wir müssen unseren Job machen, alles andere liegt nicht in unserer Hand. Aber wenn wir den Job machen, viele Siege holen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das wir am Ende oben stehen werden. Unser Ziel ist der Aufstieg, da brauchen wir nicht drum herum reden, das ist einfach so. Wir haben jetzt 20 Spiele lang Zeit, wieder gerade zu biegen, was wir in der Hinrunde vermasselt haben.“

Dass er sich damit von der offizielle Version der Vereinsführung, wonach der Aufstieg aktuell kein Thema mehr ist, unterscheidet und sehr wohl vom Aufstieg spricht, ist gut. Denn das Ziel muss im Auge behalten werden. Und es sind deutliche Worte eines Führungsspielers, denen kaum einer im Team widersprechen wird, denen nun allerdings auch Taten folgen müssen.