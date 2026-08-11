Für jeden etwas dabei Anpfiff ins Leben +++ Sommerferiencamp beim Ludwigshafener SC von Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Kids hatten großen Spaß beim Anpfiff ins Leben Sommerferiencamp des Ludwigshafener SC. – Foto: Anpfiff ins Leben

Abwechslungsreich ging es zu beim Sommerferienprogramm des Anpfiff ins Leben Partnervereins Ludwigshafener SC. Fünf vollgepackte Veranstaltungstage boten den 29 Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren, die am Sommerferienprogramm des LSC teilgenommen haben, jede Menge Spaß und reichlich spannende Erfahrungen während der Sommerferien.

"Die Kinder und auch wir Betreuer hatten richtig spannende Tage und wir haben die heißen Ferientage optimal genutzt", sagte Petra Kraus. Die Koordinatorin Schule und Soziales in Ludwigshafen begleitete das Sommerferienprogramm mit Unterstützung der Freiwilligen im BFD Lukas Kleinbach, Anton Funk und Nico Schrodt und hat gemeinsam hat das Anpfiff-Team des LSC mal wieder für sehr erlebnisreiche Ausflüge gesorgt. Schatzpiraten "Kommt mit auf große Schatzsuche!", lautete das Motto zum Start des Ferienprogramms.

Um den großen Schatz ging es am Ende des Tages. Die Kinder fanden ihn nach dem Lösen verschiedener kniffliger Rätsel natürlich auch. Davor stand zusätzlich eine Kanufahrt mit Abfahrt in Waldsee an. „Auf dem Altrhein sammelten die Kinder erste Erfahrungen mit einem Kanu und erkundeten die Natur“, berichtete Kraus. Das Ziel der Tour war der Kollerstrand, an dem die Kids die Gelegenheit hatten, sich im Wasser abzukühlen und eine wohlverdiente Pause einzulegen. Anschließend warteten verschiedene Geschicklichkeitsspiele auf dem Wasser auf sie, die sie mit viel Spaß und Teamgeist meisterten, ehe es auf die spannende Schatzsuche ging.

Beim Kanufahren – Foto: Anpfiff ins Leben

Spurenjagd – Crime Day & Luisenpark Tag zwei des Ferienprogramms führte die jungen Entdecker nach Mannheim und dort zuerst ins Technoseum. Dort probierten sie sich an verschiedenen interaktiven, wissenschaftlichen Stationen aus und gewannen einen ersten Eindruck von der Ausstellung. Anschließend nahmen sie an der Führung "Crime – Die Technik des Verbrechens" teil, bei der sie reichlich Einblicke in die Welt der Kriminaltechnik erhielten. Danach gab es im Luisenpark eine Kleinigkeit zu Essen samt einer Pause, um Kraft für den Nachmittag zu tanken. Die Besichtigung verschiedener Tier- und Vogelarten, eine Bewegungs-Challenge samt einem gemeinsamen Kick im Park rundeten den Ferientag ab. Tierpfleger für einen Tag Der Heidelberger Zoo ist immer eine Reise wert. "Tierpfleger für einen Tag", lautete die Überschrift zum dritten Tag des Ferienprogramms, wobei die Kids eine lehrreiche Führung einer Tierpflegerin, die viel über die tägliche Arbeit und den Umgang mit den Tieren erzählte, erhielten. Selbst mitanpacken war aber auch gefragt: Die Jungs durften die Alpakas füttern und dabei helfen, deren Gehege zu säubern. "Auf diese Weise haben sie aus erster Hand erfahren, welche Aufgaben zum Alltag eines Tierpflegers gehören und wie wichtig die richtige Pflege und Versorgung der Tiere ist", erläuterte Kraus. Im Anschluss erkundete die Gruppe den Zoo und beobachtete viele weitere Tiere, darunter verschiedene Affenarten und beeindruckende Raubtiere. Der Ausflug war für alle ein lehrreiches Erlebnis inklusive eines Blicks hinter die Kulissen, bei dem man viel Wissenswertes über die Arbeit im Zoo mitnehmen durfte.

Im Heidelberer Zoo – Foto: Anpfiff ins Leben