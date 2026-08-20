„Mit viel Leidenschaft weiterentwickeln“: Ismail Palit war die vergangenen drei Jahre Cheftrainer des FC Wallbach. | Foto: Matthias Konzok

Nach 17 Jahren ist Ismail Palit zum Fußball-Bezirksligisten FC Wehr zurückgekehrt. Eine Station seiner Laufbahn ist dem 36-Jährigen, der für die BZ den Auftakt tippt, besonders in Erinnerung geblieben.

Wenn Ismail Palit am Samstag sein Bezirksligadebüt als Trainer des FC Wehr gibt, schließt sich für den 36-Jährigen ein Kreis. Als A-Junior des SV Weil war er auf dem Sprung in die Verbandsliga. „Dann habe ich mich aber von Erkan Aktas und meinem Kumpel Onur Yildirim überreden lassen, zum FC Wehr zu wechseln. Diese Aktion bereue ich heute noch“, erzählt Palit und schmunzelt. Weiterlesen: Für Ismail Palit schließt sich beim FC Wehr ein Kreis (BZ-Plus)